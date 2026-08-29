Η Πολωνία μπορεί να γίνει η μοναδική ομάδα που θα προκριθεί από την Κυριακή

Η Πολωνία είναι πλέον η μοναδική ομάδα που μπορεί από την Κυριακή (30/8) να πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μαζί με την Τουρκία είναι οι μοναδικές που διατηρούν το αήττητο στα προκριματικά με ρεκόρ 7-0, αλλά η Πολωνία ημερολογιακά παίζει νωρίτερα από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Το συγκρότημα του πρώην τεχνικού του Άρη αγωνίζεται την Κυριακή κόντρα στη Γερμανία και με μία πιθανή νίκη θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως Πολωνία και Τουρκία, που παίζει τη Δευτέρα απέναντι στην Ισλανδία, κυνηγούν να ολοκληρώσουν για πρώτη φορά προκριματική φάση χωρίς ήττα, αφού καμία ομάδα δεν το έχει καταφέρει ως τώρα.