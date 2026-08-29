Μεσογειακοί Αγώνες: Κατέκτησε το χρυσό στο τρίαθλο ο Μπιτάδος (vid)

Με μία εξαιρετική εμφάνιση ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο τρίαθλο ανδρών των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντα, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 53:47 και κατάφερε να αφήσει στη δεύτερη θέση τον Ιταλό Γιούαν Ντε Νίγκρο, ο οποίος τερμάτισε οκτώ δευτερόλεπτα αργότερα. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ισπανός Εντουάρντο Μπλάνκο Μόγια με 54:13, έχοντας διαφορά 26 δευτερολέπτων από τον Μπιτάδο.

Ο Έλληνας τριαθλητής ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, ολοκληρώνοντας το σκέλος της κολύμβησης στην τρίτη θέση με χρόνο 9:38. Ακολούθησε η πρώτη αλλαγή, την οποία πραγματοποίησε σε 19 δευτερόλεπτα, προτού συνεχίσει με μία πολύ καλή παρουσία στην ποδηλασία.

Ο Μπιτάδος κάλυψε το ποδηλατικό σκέλος σε 27:55, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, όμως το σημείο στο οποίο κατάφερε να κάνει τη διαφορά ήταν το τρέξιμο.

Με χρόνο 15:33 ήταν ο ταχύτερος αθλητής στο συγκεκριμένο σκέλος, κατάφερε να απομακρυνθεί από τον Ντε Νίγκρο και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

Ελληνική παρουσία υπήρξε και με τον Παναγιώτη Πολύζο, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 17η θέση με συνολικό χρόνο 59:51. Ο Πολύζος σημείωσε 10:47 στην κολύμβηση, 31:02 στην ποδηλασία και 17:20 στο τρέξιμο, τερματίζοντας 6:04 πίσω από τον Μπιτάδο.