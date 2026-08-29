Σαργκιούνας: «Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να πάει ξανά στο Final Four»

Ο Ίγκνας Σαργκιούνας σε δηλώσεις του μίλησε για τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε και τους στόχους της νέας σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Μίλησα με τον Σάρας, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Μου εξήγησε την κατάσταση και μιλήσαμε για τον σύλλογο. Μου είπε τι είδους μπάσκετ θέλει να παίζει η ομάδα του. Μου έδωσε κάποιες πληροφορίες και μου έδωσε χρόνο για να πάρω την απόφασή μου. Μετά από λίγο επέλεξα τη Φενέρμπαχτσε. Είναι πολύ όμορφο που βρίσκομαι εδώ τώρα».

Για τον ρόλο του στα κρίσιμα ματς: «Ήταν μια καλή ευκαιρία να αγωνίζομαι εκεί (Ρίτας) και να αναλάβω μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά το σκοράρισμα, τα σουτ και τη λήψη αποφάσεων για την ομάδα. Αυτό ήταν καλό για μένα. Ένιωθα την εμπιστοσύνη και την πίστη στον εαυτό μου από τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου. Σε τέτοιες μεγάλες στιγμές ένιωθα ότι μπορούσα να τα καταφέρω και ότι με εμπιστεύονταν, κάτι που φυσικά λειτούργησε. Από τότε είμαι πάντα έτοιμος για τα πάντα.

Με την εμπειρία που αποκτώ κάθε χρόνο, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο, έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα τις καταστάσεις. Επίσης, όσο περισσότερες ευθύνες αναλαμβάνεις, τόσο περισσότερη πίεση και ευθύνη προστίθεται όσο η ομάδα γίνεται καλύτερη. Φυσικά, όλα αυτά ήταν μια καλή και διδακτική εμπειρία».

Για τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε: «Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν έχω ξαναβρεθεί σε μια τέτοια ομάδα. Είναι ευλογία να μπορείς να μαθαίνεις κάτι από κάθε παίκτη. Έχουν εμπειρία, ικανότητες και τίτλους. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Μέρα με τη μέρα θα προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο και θα βλέπω τι πρέπει να γίνεται μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να καταβάλλεις προσπάθεια και να παίρνεις καλές αποφάσεις.

Νομίζω ότι είμαι ένας παίκτης που δίνει μεγάλη προσπάθεια. Μπορώ να προσφέρω προσπάθεια τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα στο μομέντουμ και να το δημιουργώ. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μέσα από τα παιχνίδια όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται στη στατιστική. Όπως, για παράδειγμα, να στηρίζεις τους συμπαίκτες σου. Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα απαραίτητα πράγματα προκειμένου να βοηθήσουμε την ομάδα».

Για το ποιες ομάδες θα είναι στο Final Four: «Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Δεν θα αναφέρω καμία ομάδα. Αν κοιτάξεις την ιστορία της Φενέρμπαχτσε, τον προπονητή, το σύστημα και τους παίκτες -ξέρεις ότι έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες- υπάρχουν πολλοί νέοι και καλοί παίκτες και πιστεύω ότι η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται και φέτος σε καλή θέση για να προκριθεί στο Final Four. Δεν θα αναφέρω καμία ομάδα, αλλά βλέπω τις μεταγραφές και ναι, κάποιες ομάδες δείχνουν δυνατές. Όπως ανέφερες, και η Ζαλγκίρις απέκτησε καλούς παίκτες. Θα έχει ενδιαφέρον».