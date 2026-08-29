Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: Παραβιάσεις με δύο UAV στο Αιγαίο

Την «πεπατημένη» των παραβάσεων στο FIR Αθηνών και των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου ακολούθησε και σήμερα Σάββατο (29.08.2026) η Τουρκία.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ δύο UAV της Τουρκίας, πραγματοποίησαν δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο.

Κατά την πάγια πρακτική τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Σχηματισμοί: –

Μεμονωμένα: 2 UAV

Σύνολο αεροσκαφών : 2

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 2

Παραβιάσεις: 2

Εμπλοκές: –

Περιοχή: Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

Πηγή: newsit.gr