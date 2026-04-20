Αγωνία με Αλκαράθ, ίσως χάσει το Roland Garros! (pic)

Η εμφάνιση του Ισπανού πρωταθλητή στα βραβεία Laureus με νάρθηκα «πάγωσε» το κοινό του τένις πριν το ραντεβού στο Παρίσι!

Ο τραυματισμός στον καρπό φαίνεται σοβαρότερος απ' ότι είχε εκτιμηθεί αρχικά και ο Κάρλος Αλκαράθ ελπίζει σε θετικά νέα των εξετάσεων, ώστε να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το υπόλοιπο της χωμάτινης σεζόν.

Carlos Alcaraz confirms he is doubtful for Roland Garros.



Says that he will realize some decisive exams soon and then make a decision… pic.twitter.com/I912BHBNPU — José Morgado (@josemorgado) April 20, 2026



Σε δηλώσεις στην ισπανική κρατική τηλεόραση, ο δις κατακτητής του Roland Garros δήλωσε: «Θα δούμε τι θα γίνει. Οι επόμενες εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζουμε να βγουν καλές. Θα προσπαθήσω να δείξω υπομονή αυτές τις μέρες. Έχουμε ήδη τις πρώτες εξετάσεις και όταν βγουν τα αποτελέσματα και από αυτές, θα δούμε που βρίσκεται ο τραυματισμός και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Προς το παρόν προσπαθώ να μένω θετικός, αν και οι τελευταίες μέρες ήταν ατελείωτες».

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, σημαίνει πως θα χάσει 3.000 βαθμούς, καθώς υπερασπίζεται τίτλους σε Ρώμη και Παρίσι. Αυτό σημαίνει βεβαίως πως θα απομακρυνθεί από τον στόχο του Νο.1 για τώρα και για τους επόμενους μήνες!