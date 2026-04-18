Ο Κομπόλι άφησε εκτός τελικού τον Ζβέρεφ

Τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του σημείωσε ο Φλάβιο Κομπόλι και πέρασε για πρώτη φορά στον τελικό του Μονάχου (ATP 500).

Πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της ζωής του, ο 23χρονος Ιταλός (Νο.16) επικράτησε του Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3) με 6-3, 6-3 σε μόλις 69 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (19/4, 14.30) τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη ολοκληρωμένη νίκη του επί τενίστα του Top 10.

O 29χρονος Γερμανός, από την πλευρά, που υπερασπιζόταν τον τίτλο στον Μόναχο, φεύγει αυτή τη φορά με άδεια χέρια από την πατρίδα του, έχοντας γνωρίσει την ένατη ήττα του στους τελευταίους δέκα ημιτελικούς του!

«Ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες μου ποτέ, απέναντι σε έναν από τους καλύτερους φίλους μου στο Tour», δήλωσε ο Κομπόλι. «Είναι πραγματικά πολύ καλό παιδί και έχουμε καλή σχέση με όλους στην ομάδα του, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να παίξω εναντίον του. Αλλά σήμερα νομίζω ότι έκανα έναν από τους καλύτερους αγώνες μου και είμαι πραγματικά χαρούμενος με την απόδοσή μου».

Ο Ιταλός ήταν πολύ συγκινημένος στο φινάλε του αγώνα και ο λόγος είναι ότι έχασε αυτές τις μέρες έναν πολύ καλό του φίλο.

Θα μονομαχήσει για το τρόπαιο Μπεν Σέλτον (Νο.6), που έκοψε τη φόρα του Άλεξ Μόλτσαν (Νο.166) και πήρε τη νίκη με 6-3, 6-4. Είναι η δεύτερη σερί χρονιά που ο 23χρονος Αμερικανός περνάει στον τελικό του Μονάχου και θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του. Στο head to head με τον Κομπόλι, προηγείται με 3-2.

Simply stunning 🤩



An emotional Flavio Cobolli defeats defending champion Zverev 6-3 6-3 to get his first completed win against a top ten opponent 🔥#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/7QMzFsyCxl — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2026