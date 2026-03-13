Η Σβιτόλινα πέταξε εκτός ημιτελικών την Σβιόντεκ

H Ελίνα Σβιτόλινα έκανε ένα εκπληκτικό ματς και απέκλεισε από το Indian Wells τη δύο φορές πρωταθλήτρια, Ίγκα Σβιόντεκ.

Η 31χρονη Ουκρανή (Νο.9) επικράτησε με 6-2, 4-6, 6-4 και άφησε εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης τη Νο.2 τενίστρια στον κόσμο για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια.

Η Σβιτολίνα κέρδισε τους 12 από τους 15 τελευταίους πόντους και μετέτρεψε το 3-4 σε 6-4 στο τρίτο σετ, για να πάρει τη δεύτερη νίκη της επί της Σβιόντεκ σε έξι παιχνίδια (2-4).

H Σβιτόλινα θα επιστρέψει στα ημιτελικά του Indian Wells μετά το 2019, όταν είχε παίξει τον μοναδικό της ημιτελικό στο 1000άρι της Καλιφόρνια.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Australian Open Έλενα Ριμπάκινα (Νο.3), που ξεπέρασε το εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.5) με 6-1, 7-6(4). Η 26χρονη Καζάκα, μάλιστα, θα εκτοπίσει τη Δευτέρα (16/3) στο ranking τη Σβιόντεκ και θα ανεβεί στο Νο.2, που είναι και career high.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Αρίνα Σαμπαλένκα και Λίντα Νόσκοβα.