Προπονήθηκαν μαζί Σίνερ και Αλκαράθ (vids)

Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι παρά το μεγάλο τους rivalry, διατηρούν μια εξαιρετική σχέση!

Οi δύο καλύτεροι παίκτες στον κόσμο προπονήθηκαν μαζί στην Inalpi Arena στο Τορίνο, λίγο πριν μπουν στη μάχη για το ATP Finals.

Μαζεύτηκε, μάλιστα, πολύ κόσμος για να θαυμάσει τους δύο σούπερ σταρ του παγκοσμίου τένις, που δεν παρέλειψαν να ανεβάσουν και την καθιερωμένη selfie!

Το ATP Finals ξεκινάει την Κυριακή (9/11) και ακόμα δεν ξέρουμε ούτε ποιος θα πάρει το όγδοο εισιτήριο, ούτε αν θα είναι εκεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

