Μπαίνει στην κληρωτίδα της Αθήνας ο Μουζέτι!

Μέσα σε όλες τις απώλειες, όπως εκείνες του Στέφανου Τσιτσιπά, του Καρέν Χατσάνοφ και του Γίρι Λεχέτσκα, ο Λορέντζο Μουζέτι θα λάβει μέρος στο Hellenic Championship που ξεκινάει αύριο (1/11) στο «Telekom Center Athens»!

Ο 23χρονος Ιταλός, No.8 στον κόσμο, πρόλαβε να κάνει late entry και θα μπει στην κλήρωση (σήμερα στις 19:00) για να συμμετάσχει στο 250άρι τουρνουά Hellenic Championship, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 1η έως 8 Νοεμβρίου.

Ο λόγος; Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ τον έχει πλησιάσει στους 90 πόντους στο Race για το ATP Finals, με τον Ιταλό πρωταθλητή να είναι στην 8η θέση και τον Καναδό να ακολουθεί στην 9η.

Αν o Αλιασίμ χάσει αύριο στον ημιτελικό του Paris Masters ή πάει στον τελικό και ηττηθεί, οι λογαριασμοί θα ξεκαθαρίσουν στα 250άρια τουρνουά, με τον Μουζέτι να αγωνίζεται στην Αθήνα και τον Καναδό στη Μετζ της Γαλλίας.

Στην περίπτωση που σηκώσει το τρόπαιο στο Παρίσι ο Αλιασίμ, ο Μουζέτι ενδέχεται αποσυρθεί από το Hellenic Championship, ενώ oι Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Ντανίλ Μεντβέντεφ παρακολουθούν, επίσης, τις εξελίξεις με στόχο να μπουν στην οκτάδα του Race, αλλά για να μείνουν «ζωντανοί» θα πρέπει να κερδίσουν τον τίτλο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Tόσο ο Καζάκος, όσο και ο Ρώσος έχουν δηλώσει συμμετοχή στο τουρνουά της Μετζ.