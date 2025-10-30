Με... άγριες διαθέσεις και στο Παρίσι ο Σίνερ (vids)

Η νέα επιτυχία του έχει και... εθνικό αντίκτυπο, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός στην ιστορία που έχει προκριθεί τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά σε όλα τα «1000άρια» Masters.
Αύριο (31/10), θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον με... φόντο στην τετράδα. Ο Αμερικανός κέρδισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-6, 6-3 και προκρίθηκε σε ATP Finals για πρώτη φορά.
