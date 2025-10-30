MENU
Με... άγριες διαθέσεις και στο Παρίσι ο Σίνερ (vids)

Ο Φρανσίσκο Τσερούντολο ήταν το νέο... θύμα του «καυτού» Ιταλού πρωταθλητή, ο οποίος πήρε τη νίκη με 7-5 και 6-1 σετ, φθάνοντας τις 23 συνεχόμενες σε κλειστό γήπεδο με σκληρή επιφάνεια. Παράλληλα, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Paris Masters για πρώτη φορά στην καριέρα του και αν το κατακτήσει, θα ανακτήσει το Νο.1 του κόσμου από τον Κάρλος Αλκαράθ!

Η νέα επιτυχία του έχει και... εθνικό αντίκτυπο, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός στην ιστορία που έχει προκριθεί τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά σε όλα τα «1000άρια» Masters.

Αύριο (31/10), θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον με... φόντο στην τετράδα. Ο Αμερικανός κέρδισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-6, 6-3 και προκρίθηκε σε ATP Finals για πρώτη φορά. 

