Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Βιέννη

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Λορέντσο Μουζέτι το απόγευμα της Τρίτης (21/10) για τον 1ο γύρο στο ATP 500 τουρνουά της Βιέννης.

Η δυνατή αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:30 ώρα Ελλάδας και θα είναι η προτελευταία της ημέρας στο κεντρικό κορτ της Βιέννης.

Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί ακόμη δύο φορές μέσα στο 2025, με τον Ιταλό τενίστα να επικρατεί στα προημιτελικά του Μονακό, αλλά και στη φάση των «32» της Μαδρίτης

Ο Τσιτσιπάς όμως συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους συναντήσεις (5-2).

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει είτε τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, είτε τον Νορβηγό Νικολάι Μπούντκοφ Κιρ, οι οποίοι θα αγωνιστούν νωρίτερα μέσα στην ημέρα για μία θέση απέναντι στον Τσιτσιπά.