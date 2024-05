Αποχαιρέτησε το Roland Garros ο Τιμ (vids)

Ο 30χρονος Αυστριακός, που στο τέλος της σεζόν θα ολοκληρώσει την καριέρα του, ηττήθηκε με 6-2, 7-5 από τον Φινλανδό Ότο Βιρτάνεν και έμεινε εκτός τρίτου προκριματικού γύρου.

Είχε, πάντως, την ευκαιρία να παίξει δύο ματς στο κατάμεστο Suzanne Lenglen και να αποχαιρετήσει το τουρνουά σε μια τελετή που του ετοίμασαν οι διοργανωτές, με επικεφαλής τη διευθύντρια Αμελί Μορεσμό.

Θυμίζουμε ότι ο Τιμ ήταν δύο φορές φιναλίστ του Roland Garros (2018, 2019), ενώ είχε ακόμα δύο ημιτελικούς (2016, 2017) και έναν προημιτελικό (2020).

«Υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός με τη διοργάνωση», είπε στο κοινό ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο. «Σας ευχαριστώ για τις αναμνήσεις, θα κρατήσουν για πάντα».

Παρότι ο ίδιος είπε ότι δεν την άξιζε, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι οι Γάλλοι δεν του έδωσαν wild card για το κυρίως ταμπλό.

