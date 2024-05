Απέδρασε στα τρία σετ ο Τσιτσιπάς! (vids)

Με αστείρευτο πάθος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (No.8), λύγισε τον 34χρονο Γερμανό (Νο.41) με 6-7(1), 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 32 λεπτά και θα παίξει το δεύτερο ματς του στη Ρώμη τη Δευτέρα (13/5) απέναντι στον Βρετανό Καμ Νόρι, Νο.30 στον κόσμο.

Απέφυγε, έτσι, μια ήττα που πιθανότατα θα τον έβγαζε εκτός Top 10 και θα τον έριχνε... στα βαθιά στην κλήρωση του Roland Garros. Τέλος καλό, όλα καλά όμως και ο Στεφ συνεχίζει την πορεία του στην ιταλική πρωτεύουσα, έστω και αν πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές κόντρα στον Στρουφ. Η ουσία είναι αυτή που μετράει!

Η καλή μέρα, πάντως, δεν φάνηκε από το... πρωί, καθώς ο Τσιτσιπάς έχασε κατευθείαν το σερβίς του και ξέσπασε στη ρακέτα του! Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει στο επόμενο γκέιμ, ωστόσο, όπου είχε 0/2 μπρέικ πόιντ, το έκανε στο όγδοο γκέιμ και έφερε ξανά το σετ σε ισορροπία (4-4).

Όλος ο κόπος του, βέβαια, πήγε χαμένος στο κακό τάι μπρέικ που ακολούθησε, όπου ο Στρουφ τον... ισοπέδωσε και έβαλε βάσεις για μια σπουδαία νίκη.

Παρότι η γλώσσα του σώματος δεν έστελνε και πολύ θετικά μηνύματα για τον Στεφ, ο 25χρονος τενίστας ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο σετ και μετά από μια ανταλλαγή μπρέικ στο ξεκίνημα, ξαναπέρασε μπροστά στο πέμπτο γκέιμ (3-2) και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, «γράφοντας» το 1-1.

Ήταν πλέον το φαβορί για τη νίκη, καθώς ο Στρουφ δεν μπορούσε να ποντάρει στο σερβίς του και δεχόταν... απειλές κάθε φορά που είχε τις μπάλες στα χέρια του.

Παρότι, λοιπόν, ο Τσιτσιπάς έχασε γρήγορα το προβάδισμα που πήρε στο τρίτο σετ και δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από τις τέσσερις ευκαιρίες του για μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, «έσπασε» ξανά τον Στρουφ στο πέμπτο (3-2). Αμέσως μετά εξουδετέρωσε τρία μπρέικ πόιντ του Γερμανού και «κρατώντας» ως το τέλος έφτασε στη μεγάλη νίκη, που είναι η πρώτη επί του Στρουφ στο χώμα (4-3 το συνολικό head to head).

Kόντρα στον Νόρι, που άφησε εκτός στα τρία σετ τον Τζάουμε Μουνάρ, έχει μία νίκη σε δύο αγώνες: τον είχε λυγίσει στον τελικό της Λιόν (χώμα) το 2021, ενώ ηττήθηκε το 2022 στα ημιτελικά του Ακαπούλκο.

