Αναχώρησε για το Παγκόσμιο της Κίνας η Εθνική Ομάδα

Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες αναχώρησε για την Κίνα η Εθνική Ομάδα Ταεκβοντό, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών.

Από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου θα αγωνιστούν στην πόλη Γουσί συνολικά 16 Ελληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, που έχουν ως στόχο τη διάκριση.

Την ελληνική αποστολή απαρτίζουν οι: Αρης Ψαρρός (54κ.), Κώστας Δημητρόπουλος (58κ.), Γιώργος Γεράρδης (63κ.), Αποστόλης Παναγόπουλος (68κ.), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (74κ.), Γιάννης Παπαδόπουλος (80κ.), Βασίλης Θολιώτης (87κ.) Σωτήρης Μιχόπουλος (+87κ.), Παπαδοπούλου Βασιλική (46κ.), Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη (49κ.), Ιωάννα Δεσύλλα (53κ.), Φανή Τζέλη (57κ.), Θεοπούλα Σαρβανάκη (62κ.), Νεφέλη Ντε Ρέκε Μουρκούση (67κ.), Ειρήνη Ντόβα (73κ.), Αγορίτσα Αρτεμια Κίτσιου (+73κ.)

Την αποστολή για την Κίνα θα συνοδεύσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, Χρήστος Μανώλης. Αρχηγός αποστολής είναι ο Παντελής Εφραιμίδης, ενώ στην Κίνα θα ταξιδέψουν ο ομοσπονδιακός προπονητής Μπεχζάντ Χονταντάντ και ο προπονητής της προολυμπιακής ομάδας Γιάννης Κοεμτζίδης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΤ, Χρήστος Μανώλης, ευχήθηκε στους αθλητές καλή επιτυχία: «Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπείς την Ελλάδα σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ενα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι πάντα από μόνο του σημαντικό. Είναι η κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς. Εύχομαι σε όλους να πετύχουν τα όνειρά τους. Από τη μεριά μας, ως διοίκηση, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Προετοιμάσαμε τους αθλητές μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Με πολλές προετοιμασίες, καθώς και αποστολές στο εξωτερικό. Παράλληλα η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που συμμετέχουν με πλήρη αποστολή. Πιστεύουμε στο ταλέντο των αθλητών μας και τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Στο αεροδρόμιο παραβρέθηκε και ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και γενικός γραμματέας της ΕΛΟΤ, Μιχάλης Μουρούτσος, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους αθλητές: «Όλο αυτό το διάστημα ξέρω ότι δουλέψατε σκληρά, κουραστήκατε, πονέσετε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πίσω από κάθε άθλο κρύβονται αυτά τα στοιχεία. Αν ένας αθλητής δεν τα περάσει αυτά, δεν θα φτάσει ποτέ σε έναν υψηλό στόχο. Έχετε αποδείξει ότι είστε οι καλύτεροι της Ελλαδας. Συμμετέχετε στη 2η μεγαλύτερη διοργάνωση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και είναι μεγάλη τιμή για όλους σας. Εύχομαι πάνω από όλα να είστε γεροί. Είχα προγραμματίσει να έρθω μαζί σας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να ερθω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ψυχή και το μυαλό μου δεν θα είναι μαζί σας. Εύχομαι να γυρίσετε όλοι σας και να είστε ικανοποιημένοι με την προσπάθεια που θα κάνετε. Άσχετα αν θα πάρετε ή όχι μετάλλιο. Σκοπός είναι να γυρίσετε και να είστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας. Η Εθνική ομάδα δεν πάει χωρίς όπλα, χωρίς στήριξη. Είμαστε δίπλα σας και σας το δείχνουμε όλο το διάστημα. Εύχομαι ολόψυχα να γυρίσετε με αυτό που θέλετε στις βαλίτσες».