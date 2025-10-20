«Χάλκινος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό ο Δημήτρης Ευθυμιάδης

Με ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του και εντυπωσιακή τεχνική, ο νεαρός αθλητής ανέβηκε στο βάθρο ανάμεσα σε δεκάδες κορυφαίους αντιπάλους από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πως το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα έχει ισχυρή συνέχεια.
Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς τρεις αθλητές ισοβάθμησαν στη βαθμολογία και χρειάστηκαν αρκετές παρατάσεις για να καθοριστούν οι τελικές θέσεις.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στο Jesolo της Ιταλίας, από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου, και η επιτυχία του Ευθυμιάδη αποτέλεσε ένα από τα πιο φωτεινά ελληνικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.