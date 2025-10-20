«Χάλκινος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό ο Δημήτρης Ευθυμιάδης

Ο 15χρονος Δημήτρης Ευθυμιάδης έγραψε τη δική του σελίδα στην ιστορία στο ελληνικό ταεκβοντό, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Jesolo, στην κατηγορία Εναέριες Τεχνικές Εφήβων.

Με ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του και εντυπωσιακή τεχνική, ο νεαρός αθλητής ανέβηκε στο βάθρο ανάμεσα σε δεκάδες κορυφαίους αντιπάλους από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πως το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα έχει ισχυρή συνέχεια.

Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς τρεις αθλητές ισοβάθμησαν στη βαθμολογία και χρειάστηκαν αρκετές παρατάσεις για να καθοριστούν οι τελικές θέσεις.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στο Jesolo της Ιταλίας, από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου, και η επιτυχία του Ευθυμιάδη αποτέλεσε ένα από τα πιο φωτεινά ελληνικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.