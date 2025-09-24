Europa League: Πρεμιέρα με το δεξί και Γιακουμάκη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι στην League Phase του Europa League.

H League Phase του Europa League ξεκινάει, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 στο γήπεδο της Τούμπας.

Παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη σκιά του παρασκηνίου, καθώς με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή υπάρχουν ολοένα και περισσότερες «φωνές» που θέλουν τις ομάδες του Ισραήλ εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η πολιτική χροιά της διοργάνωσης ωστόσο δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να παρουσιάσει τον καλό του εαυτό του. Μακριά από τον οποίο ήταν τόσο στην ήττα - σοκ με σκορ 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας, όσο και στο 0-0 που ακολούθησε με τον Παναιτωλικό για την Stoiximan Super League. Είναι δεδομένο πως ο «Δικέφαλος» δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο που θέλει ο Ράζβαν Λουτσέσκου.



Οι ρόλοι δεν είναι ευδιάκριτοι σε πολλές περιπτώσεις, η συνοχή απέχει από την επιθυμητή και ενώ η δημιουργία υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθμό, λείπει η αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση. Στη σεζόν που ο σύλλογος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής, οι απαιτήσεις είναι υψηλές, επομένως και η πίεση είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες σεζόν.

Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει σε πρώτη φάση να βγάλει μια πειστική αντίδραση σε ευρωπαϊκό ματς, ξεκινώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του εκτός συνόρων. Εκτός μάχης με μυικό πρόβλημα είναι ο Πέλκας, διαθέσιμοι οι υπόλοιποι της ευρωπαϊκής λίστας.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ άρχισε το φετινό της ταξίδι από την προκριματική φάση του Champions League, αλλά έμεινε νωρίς εκτός καθώς αποκλείστηκε στις διπλές αναμετρήσεις με την Πάφο. Απέκλεισε την Χάμρουν στον 3ο προκριματικό του Europa League και την Ντινάμο Κιέβου στα playoffs, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης.

Απόλυτα πειστική η εκκίνηση της στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου μετά και το 2-1 επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ μετράει 4/4, με συντελεστή τερμάτων στο +12 (14-2). Είναι έμπειρη ομάδα, με παραστάσεις, ταχύτητα στα άκρα και ικανή στον έλεγχο των χώρων. Η ποιότητα πάντως δεν της περισσεύει.

Η συγκυρία για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ιδανική αγωνιστικά, αφού ακόμη ψάχνει πατήματα και συνέπεια στο χορτάρι. Ένα τέτοιο ματς ωστόσο προσφέρεται για restart και ο «Δικέφαλος» είναι αρκετά έμπειρος για να κάνει τρίτο σερί κακό αποτέλεσμα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει προτερήματα, ζορίζεται ωστόσο όταν δεν βρίσκει εύκολες μεταβάσεις και ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα πέσει στην παγίδα.

