Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό του World Cup στο Ρότερνταμ με νίκη 22-16 απέναντι στην Ιαπωνία, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της χαρίσει την πρόκριση στο Final-8 της διοργάνωσης.

Η Εθνική κατέλαβε συνολικά την 7η θέση στο τουρνουά, μένοντας εκτός της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, όπου δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον περσινό της τίτλο.

Θυμίζουμε ότι, η Ελλάδα χρειαζόταν νίκη της Αυστραλίας απέναντι στην Ουγγαρία, κάτι που δεν συνέβη, καθώς οι Ουγγαρέζες επικράτησαν με 9-7. Έτσι, διαμορφώθηκε τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε Ουγγαρία, Αυστραλία και Ελλάδα, με τη «γαλανόλευκη» να μένει τελικά στην τρίτη θέση του ομίλου για τις θέσεις 5-8.

Το θετικό για την Ελλάδα είναι πως με τη νίκη της εξασφάλισε την παραμονή στη Division 1, καθώς σε περίπτωση ήττας θα υποβιβαζόταν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αγωνίστηκε για ακόμα μια φορά με σημαντικές απουσίες. Η Φωτεινή Τριχά δεν ταξίδεψε λόγω τραυματισμού, ενώ η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου και η Βάσω Πλευρίτου δεν συμμετείχαν σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, με την Ιαπωνία να προηγείται 5-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, αντέδρασε εντυπωσιακά, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, όπου κυριάρχησε επιθετικά και ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση.

Με ένα εντυπωσιακό σερί 7-0, η «γαλανόλευκη» μετέτρεψε το 5-3 σε 5-10, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα που διατήρησε μέχρι το φινάλε του αγώνα. Παρά την προσπάθεια της Ιαπωνίας να επιστρέψει στο παιχνίδι, η Ελλάδα κράτησε τον έλεγχο και έφτασε τελικά στη νίκη με 22-16.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-8, 4-5, 5-6.

ΙΑΠΩΝΙΑ (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2