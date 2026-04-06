Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό του World Cup, γνωρίζοντας οριακή ήττα με 13-12 από την Ουγγαρία στην Αλεξανδρούπολη.

Το παιχνίδι κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Μπούριαν βρήκε δίχτυα 5,5’’ πριν τη λήξη και έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους.

Η «γαλανόλευκη» είχε τις στιγμές της για να πάρει το ματς, αλλά πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες της, μεταξύ των οποίων και κρίσιμα πέναλτι, καθώς και κάποιες επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις.

Πλέον, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στρέφει την προσοχή του στα επόμενα παιχνίδια της φάσης των ομίλων, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία και την Ολλανδία, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το ματς

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένη από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Ελλάδα προηγήθηκε σε αρκετά σημεία του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα (7-6), έχοντας επιθετικές λύσεις κυρίως από τον Παπαναστασίου και τον Γκίλλα.

Στην τρίτη περίοδο, ωστόσο, οι Μαγυάροι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της «γαλανόλευκης» και κατάφεραν να χτίσουν διαφορά δύο τερμάτων (10-8). Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, καθώς με σωστές επιλογές στον παίκτη παραπάνω έφερε το παιχνίδι στα ίσα (10-10), κρατώντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το φινάλε.

Το τελευταίο οκτάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, με την Ελλάδα να βρίσκει την ισοφάριση (12-12) λίγο πριν το τέλος. Ωστόσο, στην τελευταία επίθεση των Ούγγρων, μία αποβολή έδωσε την ευκαιρία στον Μπούριαν να σκοράρει και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τατράι 1, Ντάλα, Βάργκα, Βίντσε Βίγκβαρι 4, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε 2, Μπούριαν 2, Νέμετ 1, Βίντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης

Διαιτητές: Ντερμετζιάν (ΗΠΑ), Κουροσάκι (Ιαπωνία)