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Το πρόγραμμα του Final-4 γυναικών στη Λάρισα

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Στη Λάρισα θα αναδειχτεί ο κυπελλούχος Ελλάδας 2026 στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Το διήμερο 3-4 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας το Stoiximan Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με κορυφαίες ομάδες και θέαμα υψηλού επιπέδου.

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά:

  • Άλιμος ΝΑΣ BETSSON
  • ΝΟ Βουλιαγμένης
  • Ολυμπιακός
  • ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Παρασκευή 3 Απριλίου

  • 18:00: Α’ Ημιτελικός: Άλιμος ΝΑΣ BETSSON - ΝΟ Βουλιαγμένης
  • 20:00: Β’ Ημιτελικός: ΠΑΟΚ Domus Ergo - Ολυμπιακός

Σάββατο 4 Απριλίου

  • 14:30: Τελικός

Τους αγώνες θα καλύψει με απευθείας μεταδόσεις η ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα του Final-4 γυναικών στη Λάρισα