Το πρόγραμμα του Final-4 γυναικών στη Λάρισα

Στη Λάρισα θα αναδειχτεί ο κυπελλούχος Ελλάδας 2026 στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Το διήμερο 3-4 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας το Stoiximan Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με κορυφαίες ομάδες και θέαμα υψηλού επιπέδου.

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά:

Άλιμος ΝΑΣ BETSSON

ΝΟ Βουλιαγμένης

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Παρασκευή 3 Απριλίου

18:00: Α’ Ημιτελικός: Άλιμος ΝΑΣ BETSSON - ΝΟ Βουλιαγμένης

20:00: Β’ Ημιτελικός: ΠΑΟΚ Domus Ergo - Ολυμπιακός

Σάββατο 4 Απριλίου

14:30: Τελικός

Τους αγώνες θα καλύψει με απευθείας μεταδόσεις η ΕΡΤ.