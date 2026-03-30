Το πρόγραμμα του Final-4 γυναικών στη Λάρισα

Το διήμερο 3-4 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας το Stoiximan Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με κορυφαίες ομάδες και θέαμα υψηλού επιπέδου.
Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά:
- Άλιμος ΝΑΣ BETSSON
- ΝΟ Βουλιαγμένης
- Ολυμπιακός
- ΠΑΟΚ Domus Ergo
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Παρασκευή 3 Απριλίου
- 18:00: Α’ Ημιτελικός: Άλιμος ΝΑΣ BETSSON - ΝΟ Βουλιαγμένης
- 20:00: Β’ Ημιτελικός: ΠΑΟΚ Domus Ergo - Ολυμπιακός
Σάββατο 4 Απριλίου
- 14:30: Τελικός
Τους αγώνες θα καλύψει με απευθείας μεταδόσεις η ΕΡΤ.