«Πέντε στα πέντε» η Γλυφάδα, επιστροφή στις νίκες ο Υδραϊκός

Η Γλυφάδα και ο Υδραϊκός πήραν εύκολες νίκες στην 5η αγωνιστική της Β’ Φάσης στον Β2 Όμιλο της Waterpolo League.

«Πέντε στα πέντε» για τον ΑΝΟ Γλυφάδας στη Β΄ Φάση της Waterpolo League. Με… αιχμή τον Γρηγόρη Γιαννόπουλο, ο οποίος πέτυχε έξι γκολ, το σύνολο του Γιώργου Παπαδόπουλου επιβλήθηκε του ΝΟ Πατρών με 15-8 στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την 5η αγωνιστική στον Β2 Όμιλο.

Η ομάδα των Νοτίων προαστίων μετράει, πλέον, 33 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι πατρινοί παρέμειναν στην έβδομη θέση με 7 βαθμούς.

Από τα μέσα της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι ανέβασαν… στροφές και μετέτρεψαν το 3-3 σε 7-3 με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ενώ η διαφορά έφθασε και τα εννέα γκολ (13-4 και 14-5) στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Οκτάλεπτα: 2-2, 5-1, 5-1, 3-4

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Επέστρεψε στις νίκες ο Υδραϊκός με συμπαγή άμυνα. Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη επικράτησε με 18-3 του ΝΟ Χανίων στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, για την 5η αγωνιστική της Β΄ Φάσης στη Waterpolo League.

Με αυτό το τρίποντο έφθασε τους 31 βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Β2 Ομίλου, ενώ το συγκρότημα της Κρήτης είναι στην έκτη θέση με 10 βαθμούς.

Οι τυπικά γηπεδούχοι επέβαλλαν το ρυθμό τους μετά το πρώτο πεντάλεπτο και μετέτρεψαν το 1-1 σε 9-1 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης αύξησαν τη διαφορά μέχρι τα 15 γκολ στο τελικό 18-3.

Ο Υδραϊκός είχε πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραραν δέκα παίκτες με τον Ντανίλο Άτζιτς να βρίσκει στόχο τρεις φορές.

Οκτάλεπτα: 2-1, 6-0, 5-1, 5-1

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.