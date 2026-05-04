Η κόντρα του Τσίπρα με δημοσιογράφους για τις Πρέσπες και οι καταγγελίες της Καρυστιανού

Κόντρα με τις πρώην ρεπόρτερ στις Βρυξέλλες, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δενδρινού, «σήκωσε» ο Αλέξης Τσίπρας και όλα αυτά με γύρισαν 11 χρόνια πίσω. Θα προσπαθήσω να σας φρεσκάρω τη μνήμη με μερικές κρίσιμες λεπτομέρειες.

Οι δυο συγκεκριμένες ρεπόρτερ εργάζονταν τότε για την «Καθημερινή» και τo Bloomberg στις Βρυξέλλες καλύπτοντας τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και «Τρόικας». Τα μέσα τους ήταν εξαιρετικά εχθρικά απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα (τι πιο σύνηθες εκείνη την εποχή), ενώ είχαν προνομιακές επαφές με τους σκληρούς της ευρωζώνης, με τον Γέρουν Ντάισελμπλουμ και τον Τόμας Βίζερ μεταξύ άλλων.

Το βιβλίο τους, «Η Τελευταία Μπλόφα» στηρίχθηκε κυρίως σε εξιστορήσεις των ευρωπαίων, ενώ σε μεγάλο εύρος του οι πηγές τους δεν κατονομάζονται. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως το βιβλίο και η τηλεοπτική σειρά που θα ξεκινήσει να προβάλλεται απόψε, είναι η ιστορία της διαπραγμάτευσης Ελλάδας – Δανειστών από την ματιά των δανειστών.

