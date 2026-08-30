MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αδιανόητες αναλογίες: Ιωάννα Μαλέσκου... μπράβο! (pics)

0
Ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο...

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές Ελληνίδες και αυτό... δεν κρύβεται. 

Απολαύστε την μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

Αδιανόητες αναλογίες: Ιωάννα Μαλέσκου... μπράβο! (pics)