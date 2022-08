Νότιγχαμ: Στην Αγγλία για υπογραφές και ανακοινώσεις ο Φρόιλερ

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ελβετός μέσος ταξίδεψε στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με την Νότιγχαμ.

Νωρίτερα η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε έρθει σε συμφωνία με την Αταλάντα, για την μεταγραφή του Ελβετού χαφ, με τη Νότιγχαμ να καταβάλει στους Ιταλούς το ποσό των 9 εκ. ευρώ.

Official statement expected today for Freuler as new Nottingham Forest player - he’s already in England. 🔴🤝 #NFFC



Here we go confirmed. https://t.co/p6lFCPpn4E