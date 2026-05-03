Έτσι «κλειδώνει» το πρωτάθλημα από την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ

Ο πρώτος γύρος των Playoffs ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ δείχνει πιο κοντά απ' όλους στον τίτλο της Stoiximan Super League.

H AEK έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όμως ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Ολυμπιακό και άνοιξε την... ψαλίδα στους έξι βαθμούς. Μάλιστα, μπορεί η Ένωση να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος την ερχόμενη αγωνιστική!

Υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό στην «Allwyn Arena» στοχεύει τη νίκη και αν την πάρει, σε συνδυασμό με μια ισοπαλία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πανηγυρίσει από την 4η «στροφή» των Playoffs.

Το ενδιαφέρον, λοιπόν, στην επόμενη Κυριακή (10/5), όπου οι αγώνες θα έχουν κοινή σέντρα στις 19:30.