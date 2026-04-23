Παναθηναϊκός: Αμετάβλητο το απουσιολόγιο του Μπενίτεθ

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν σήμερα το πρωί στο Κορωπί, με το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ να παραμένει αμετάβλητο.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν σήμερα το πρωί στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκλήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά το απουσιολόγιο της ομάδας δεν άλλαξε κάτι, αφού ο Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα, οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί ατομικό και οι Ντέσερς και Σισοκό θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό».