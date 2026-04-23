Ο Παναιτωλικός «πληρώνει» την αστοχία του στα πέναλτι

Σημαντικό πρόβλημα από την άσπρη βούλα αντιμετωπίζει φέτος ο Παναιτωλικός, αφού η χαμηλή αποτελεσματικότητά του στα πέναλτι έχει κοστίσει πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρας Τρίπολης, η ομάδα του Αγρινίου είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος, όμως ο Φάρλεϊ Ρόσα δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι στο 89ο λεπτό και κράτησε τη νίκη για τους Αρκάδες.

Συνολικά στη σεζόν, οι Αγρινιώτες έχουν εκτελέσει οκτώ πέναλτι, αλλά έχουν ευστοχήσει μόλις στα τέσσερα, παρουσιάζοντας ποσοστό επιτυχίας 50%. Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις διαφορετικοί παίκτες έχουν αστοχήσει, δείγμα της γενικότερης δυσκολίας της ομάδας σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Η αδυναμία αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στη βαθμολογία, καθώς σε όλα τα παιχνίδια όπου χάθηκαν πέναλτι, ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να κερδίσει, μετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Αντίθετα, θα μπορούσε να είχε συγκεντρώσει έως και έξι επιπλέον βαθμούς.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι χαμένες εκτελέσεις σε αγώνες με την Κηφισιά και τον Ατρόμητο, όπου οι αντίπαλοι τερματοφύλακες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο διατηρώντας τα αποτελέσματα υπέρ των ομάδων τους.