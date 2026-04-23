Απρόσμενος αποκλεισμός για τη Γαλατάσαραϊ στο Κύπελλο Τουρκίας

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Κύπελλο Τουρκίας, καθώς η Γαλατάσαραϊ γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Γκεντσλερμπιρλιγκί και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση από τα προημιτελικά.

Αν και βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, η Γαλατάσαραϊ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που παλεύει για την παραμονή του και δεν είχε καλή πρόσφατη πορεία. Για τους φιλοξενούμενους, βασικό ρόλο είχε ο Έλληνας αμυντικός Δημήτρης Γούτας.

Η αποτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί στον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε, η οποία επίσης έμεινε εκτός συνέχειας, χάνοντας με 1-0 στην παράταση από την Κόνιασπορ.

Οι δύο τελευταίες θέσεις για τα ημιτελικά θα κριθούν στις αναμετρήσεις της 23ης Απριλίου, όπου η Σάμσουνσπορ θα αντιμετωπίσει την Τράμπζονσπορ και η Μπεσίκτας θα κοντραριστεί με την Αλάνιασπορ.

Αποτελέσματα προημιτελικών:

Κόνιασπορ – Φενέρμπαχτσε 0-0 (1-0 παρ.)

Γαλατάσαραϊ – Γκεντσλερμπιρλιγκί 0-2

Σάμσουνσπορ – Τράμπζονσπορ (23/4)

Μπεσίκτας – Αλάνιασπορ (23/4)