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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Γήπεδο Σερρών - Novasports Prime
4η αγωνιστική Play Out
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 4
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Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
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Διαιτητης
  • Τσακαλίδης
  • Πουλικίδης (VAR)
Βοηθοι
  • Κόλλιας
  • Κομισοπούλου
  • Μόσχου (AVAR)
Τεταρτος
  • Κουκούλας
Κιτρινες καρτες
  • 20' Βέρνον Ντε Μάρκο
  • 22' Λευτέρης Λύρατζης
  • 56' Άλεξ Τεϊσέιρα
  • 89' Φρανσίσκο Τιναλίνι
Σκορερς
  • 6' Πίτερ Μίχορλ
  • 31' Μακανά Μπάκου
  • 36' Σταύρος Πνευμονίδης
  • 31' Μακανά Μπάκου
Κιτρινες καρτες
  • 42' Ματθαίος Μουντές

Live: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

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