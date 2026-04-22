Live: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Γήπεδο Σερρών - Novasports Prime
4η αγωνιστική Play Out
4η αγωνιστική Play Out
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 4
<% getScoreHome(1423258) %> <% getScoreAway(1423258) %>
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητης
- Τσακαλίδης
- Πουλικίδης (VAR)
Βοηθοι
- Κόλλιας
- Κομισοπούλου
- Μόσχου (AVAR)
Τεταρτος
- Κουκούλας
Κιτρινες καρτες
- 20' Βέρνον Ντε Μάρκο
- 22' Λευτέρης Λύρατζης
- 56' Άλεξ Τεϊσέιρα
- 89' Φρανσίσκο Τιναλίνι
Σκορερς
- 6' Πίτερ Μίχορλ
- 31' Μακανά Μπάκου
- 36' Σταύρος Πνευμονίδης
- 31' Μακανά Μπάκου
Κιτρινες καρτες
- 42' Ματθαίος Μουντές