Κυριαρχική εμφάνιση από τον Ατρόμητο στις Σέρρες και εμφατική νίκη με 0-4 με... όργια Μπάκου.

Ο Ατρόμητος ήταν καταιγιστικός στις Σέρρες και χωρίς να αφήσει καμία ελπίδα στους γηπεδούχους, επικράτησε με 0-4 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play out της Super League, προσγειώνοντας... απότομα το σύνολο του Σαραγόσα - Tρομερό παιχνίδι από τον Μπάκου!

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Κέρκεζ καθώς μόλις στο έκτο λεπτό ο Μίχορλ βρέθηκε εκτός περιοχής και με ένα υπέροχο σουτ, νίκησε τον Τιναλίνι και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Στο 19ο λεπτό ο Μπάκου είχε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2, όμως είδε το σουτ του να καταλήγει στο δοκάρι, παρ' όλα αυτά, συμπληρώνοντας μισή ώρα αγώνα, ο εξτρέμ του Ατρόμητου βρήκε δίχτυα, αφού εκμεταλλεύτηκε την συνεργασία Ουκάκι και Πνευμονίδη (το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι) και παίρνοντας το ριμπάουντ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους Περιστεριώτες.

Πριν καλά - καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η Αθηναϊκή ομάδα βρήκε και τρίτο γκολ, αφού ήταν η σειρά του Πνευμονίδη να δεχτεί την ασίστ του Μπάκου και να εκτελέσει τον Τιναλίνι για το 0-3! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαραγόσα έγινε έξαλλος με την συμπεριφορά των παικτών του και προχώρησε σε τριπλή αλλαγή!

Παρ' όλα αυτά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε και θα μπορούσε να είχε γίνει ακόμη χειρότερα για τον Πανσερραϊκό, αν ο Τιναλίνι δεν σταματούσε τον Μπάκου από τα έντεκα βήματα στο 40ο λεπτό!

Το πρώτο εικοσάλεπτο του δευτέρου μέρους δεν έκρυβε κάποια συγκίνηση, με τον Ατρόμητο να έχει ένα πολύ μεγάλο υπέρ του σκορ και τον Πανσερραϊκό να μην βρίσκει λύσεις. Στο 68ο λεπτό ο Μπάκου βρήκε και πάλι δίχτυα, καθώς με ατομική ενέργεια και πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής, δεν είχε κάποια αντίσταση για να πετύχει ακόμη ένα γκολ.

Το μόνο που κατάφερε ο Πανσερραϊκός, ήταν να σκοράρει με τον Ριέρα στο 83', όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ στο 88' ο Μπάκου έχασε την ευκαιρία να πετύχει χατ τρικ, αφού αστόχησε στο τετ α τετ με τον Τιναλίνι.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανσερραϊκός παρέμεινε στους 24 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος είναι πρώτος στον σχετικό όμιλο με 37.

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (38' Τσαούσης), Λύρατζης, Καλίνιν, Δοϊρανλής (53' Ριέρα), Μπεν Σαλάμ, Μπρουκς (38' Ομεονγκά), Τεϊσέιρα (75' Σοφιανός), Μασκανάκης (38' Ίβαν)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου (62' Τσιλούλης), Ούρονεν (75' Παπαδόπουλος), Μουντές (46' Τσακμάκης), Τσιγγάρας, Μουτσουσαμί, Ουκάκι, Μίχορλ (85' Φαν Βέερτ), Πνευμονίδης (85' Αμπαρτζίδης), Μπάκου