Η ΑΕΚ δεν πανηγύρισε απόψε τον τίτλο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει χαρακτήρα και ο ΠΑΟ κάνει... δωρεές!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την ισοπεδωτική εμφάνιση της ομάδας του Νίκολιτς και την επιστροφή των ερυθρόλευκων σε νίκη ντέρμπι έπειτα από 6 μήνες.

Μόλις τελείωσε το ματς στην All wyn Arena (το περιμέναμε ντέρμπι αλλά εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα πρωταγωνιστή), η ΑΕΚ... κρατούσε την ανάσα της, περίμενε -προσδοκούσε όχι σε ένα αλλά σε δύο αποτελέσματα στη Λεωφόρο ώστε από το βράδυ της 19ης Απριλίου να ξεκινούσε την οργάνωση της φιέστας τίτλου. Γιατί αν στο άλλο ντέρμπι ερχόταν "άσος" ή "χ", ουδείς θα αμφέβαλλε πως η διαφορά των 7 ή 8 βαθμών ήταν αδύνατο να γυρίσει.

Όμως ο Ολυμπιακός παρότι έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο γνωρίζοντας πως "νίκη ή τίποτα", έβγαλε χαρακτήρα, επέστρεψε στις νίκες στα ντέρμπι έπειτα από 6 μήνες (26 Οκτωβρίου ήταν το 2-0 επί της ΑΕΚ), κρατήθηκε ζωντανός στο -5 από την Ένωση και θα συνεχίσει να παίζει τα ρέστα του, με πρώτο ένα ακόμη μεγάλο εκτός έδρας ματς, αυτό που ακολουθεί έπειτα από δύο εβδομάδες στην Τούμπα. Κόντρα στον απογοητευτικό και απογοητευμένο ΠΑΟΚ ο οποίος πλέον έχει ένα μόνο στόχο, να κατακτήσει το κύπελλο στον τελικό του Σαββάτου. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όχι μόνο εξαιτίας του -8 από την κορυφή αλλά λόγω της εικόνας του. Μια ομάδα που τσακίστηκε από τις συνεχείς και σοβαρές απουσίες και δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει.

Η ΑΕΚ έκανε συναρπαστική εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Παίζοντας μόλις 66 ώρες μετά τη μάχη με τη Ράγιο, σε παιχνίδι όπου κατανάλωσε το μάξιμουμ της ενέργειας, μπήκε το απόγευμα στο γήπεδο και "κατάπινε" τα μέτρα λες και οι παίκτες του Νίκολιτς ήταν οι πιο φρέσκοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο!

Το τελικό 3-0 αδικεί την Ενωση, η οποία δεν νίκησε απλά τον ΠΑΟΚ, τον "τσάκισε" ποδοσφαιρικά και εύκολα θα μπορούσε το κοντέρ να "γράψει" περισσότερα.

Ηταν σχεδόν βέβαιο πως η ΑΕΚ θα επιδίωκε να πάρει κεφάλι από νωρίς ώστε μετά να διαχειριστεί και το παιχνίδι και την κόπωσή της; Ποια... κόπωση; Οι παίκτες του Νίκολιτς έτρεχαν σαν καμικάζι και το τρίτο γκολ ήρθε από την φοβερή ενέργεια του Πινέδα στο 80ο λεπτό!

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ έμοιαζε από την αρχή "αποκαμωμένος" πνευματικά. Ξεκίνησε το ματς δίχως 5 βασικούς (Κένι, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης), στην πορεία μπήκαν οι τρεις, όμως ήταν φανερό πως αυτή η ομάδα ουδεμία σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ που τρέλαινε κόσμο στην αρχή της χρονιάς. Οι τραυματισμοί τον επηρέασαν πάρα πολύ, ουδέποτε μπόρεσε να διαχειριστεί τις απουσίες και στη Νέα Φιλαδέλφεια παραδόθηκε σε μια εξαιρετική ομάδα η οποία εδώ και καιρό πηγαίνει "σφαίρα". Ενα θαυμάσιο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ που διαρκώς βελτιώνεται.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, του Πινέδα, του Κοϊτά, του Μαρίν, του Ρέλβας, του Περέϊρα ήταν κυρίαρχη. Μπορεί να στάθηκε τυχερή με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα όμως με τη συνολική εμφάνισή της απέδειξε ότι ΑΞΙΖΕ πέρα ως πέρα τον θρίαμβο. Οπως αξίζει αυτή τη στιγμή το +5 που την καθιστά πρώτο φαβορί για τον τίτλο, σε ένα πρωτάθλημα όμως που έχει ακόμη 4 αγωνιστικές και ο Ολυμπιακός που την κυνηγάει διαθέτει ισχυρό χαρακτήρα. Αυτόν που έβγαλε στη Λεωφόρο, επανερχόμενος στις... εργοστασιακές του ρυθμίσεις, εκείνες που έχουμε δει στην Ευρώπη: Δηλαδή τον Ροντινέι σε θέση εξτρέμ (να σκοράρει), τον Έσε να οργώνει το γήπεδο, τον Τσικίνιο να είναι "μετρονόμος" του παιχνιδιού του. Αλλά, ταυτόχρονα, και τον Παναθηναϊκό να κάνει... ευγενικές "δωρεές"!

Μέχρι το 33' το ντέρμπι ήταν ισορροπημένο. Και οι δύο ομάδες είχαν φάσεις. Εδινε την εντύπωση πως θα κρινόταν στο ένα γκολ. Ε, εκεί κρίθηκε ουσιαστικά. Μόνο που αυτό το πρώτο γκολ είναι από εκείνα που αναρωτιέσαι πως είναι δυνατόν να κάνει τέτοιο "δώρο" επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, ο Γέντβαϊ δεν είναι η προσωποποίηση της αμυντικής σιγουριάς. Ομως το μίνιμουμ που έπρεπε να κάνει ήταν να σηκώσει το κεφάλι, να δει ότι ο Ζέλσον είχε ξεμείνει στην περιοχή και να στείλει τη μπάλα οπουδήποτε αλλού.

Αυτός όμως την "πρόσφερε" στον Πορτογάλο και από εκείνη τη στιγμή ήταν φανερό ότι το ντέρμπι δεν θα γύριζε. Στο 0-2 του Ροντινέι θαρρώ ότι δεν υπήρχε άνθρωπος να αμφιβάλλει. Ο Παναθηναϊκός "εξαφανίστηκε" από το γήπεδο, ο Ολυμπιακός "έσβησε" το ματς και το "διπλό" ήρθε εύκολα και δικαιότατα. Οπως και η οργή του κόσμου του τριφυλλιού στην εξέδρα, που άλλα περίμεναν από τους παίκτες της ομάδας τους στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στην ιστορική Λεωφόρο.

Δίχως να έχω κάποια πληροφόρηση, απλά ως διαίσθηση το καταθέτω: νομίζω ότι αυτή η ήττα και η κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού, φέρνει ξανά "πίσω" την υπόθεση παραμονής του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία τις τελευταίες ημέρες πήγαινε προς το θετικό. Θα δούμε.

Η διαχείριση του Ισπανού προπονητή στο ντέρμπι νομίζω ότι ξένισε. Η ομάδα του έχανε 0-2 κι εκείνος αντικατέστησε στο ημίχρονο τον βασικό του φορ (Τεττέη) ενώ πέρασαν 82 λεπτά αγώνα για να γυρίσει το σύστημα σε 4άδα στην άμυνα. Πολλοί περίμεναν ότι θα ρίσκαρε από το 46' και μετά, όμως αυτό δεν συνέβη ποτέ και ο Παναθηναϊκός του β' ημιχρόνου ήταν απόλυτα απογοητευτικός...