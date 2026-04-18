Η Ρόμα παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας από την Αταλάντα

Η Ρόμα δεν κατάφερε να νικήσει την Αταλάντα, αν και ήταν ανώτερη στο ντέρμπι του Ολίμπικο, εξασφάλισε όμως έναν σημαντικό βαθμό (1-1) που την διατηρεί ασφαλή στην 6η θέση και στο +4 από την αντίπαλό της.

H Αταλάντα προηγήθηκε με γκολ του Νίκολα Κρστοβιτς στο 12ο λεπτό από ασίστ του Ντε Ρουν, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι στο 45+1΄ με τον Μάριο Ερμόσο. Οι παίκτες του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο β΄ μέρος.

Η Ρόμα απώλεσε την ευκαιρία να ξεπεράσει την Κόμο στον βαθμολογικό πίνακα, μετά την ήττα της με 2-1 στην έξοδό της στην έδρα της Σασουόλο.

Έχασε την ευκαιρία να πιάσει και τη Γιουβέντους στην 4η θέση (60β.), η οποία έχει πάντως αγώνα λιγότερο καθώς την Κυριακή (19/4) υποδέχεται την Μπολόνια. Ρόμα και Κόμο ισοβαθμούν στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 58 βαθμούς.