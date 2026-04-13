Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε με δέκα για… μαλλιοτράβηγμα και η Λιντς με δύο γκολ του Οκαφόρ από το πρώτο μέρος πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη (1-2) κάνοντας άλμα παραμονής.

Δεν είχε νικήσει ποτέ στο Old Trafford επί εποχής Premier League η Λιντς και το έκανε σε ένα σημείο που το είχε απόλυτη ανάγκη. Η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε με δύο γκολ του Οκαφόρ έσπασε την αρνητική παράδοση (1-2) και ανέβηκε στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ισόβαθμοι με την Άστον Βίλα οι παίκτες του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα.

Από νωρίς φάνηκε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά για τους γηπεδούχους. Στο 3’ ο Κάλβερτ-Λιούιν έχασε μεγάλη ευκαιρία, όμως στο 5’ ο Οκαφόρ με σουτ από κοντά έκανε το 0-1. Η Λιντς ήταν πολύ καλύτερη, κράτησε κατοχή, έπαιξε στο μισό την Γιουνάιτεντ σαν να ήταν εκείνη το φαβορί και στο 28’ ο Οκαφόρ με μακρινό βολέ που κόντραρε στον Γιορό, έγραψε το 0-2. Στο 45’ έπειτα από τραγικό λάθος ο Τανάκα βρέθηκε φάτσα με το γκολ και ήταν έτοιμος να βρει δίχτυα αλλά ο Μαρτίνες έκοψε πάνω στη γραμμή.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης (48’), ο Σέσκο έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους παίκτες του Κάρικ, όμως στο 56’ όλα άλλαξαν. Ο Μαρτίνες πήγε from hero to zero αφού τράβηξε την κοτσίδα του Κάλβερτ-Λιούν στο κέντρο και είδε κόκκινη. Παραδόξως, αυτό ανέβασε τους γηπεδούχους που έπαιξαν πιο ελεύθερα και στο 69’ μπήκαν στο ματς με ζυγισμένη κεφαλιά του Καζεμίρο έπειτα από τη 17η ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες στη φετινή Premier League. Ευτυχώς για την Λιντς, στο φινάλε ο Ντάρλοου ήταν εκεί όταν χρειάστηκε και κράτησε το 1-2.