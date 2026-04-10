Χάνει τον επαναληπτικό με Ρεάλ λόγω θλάσης ο Καρλ

Προβλήματα ενόψει επαναληπτικού για την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Λέναρτ Καρλ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 18χρονος άσος υπέστη θλάση στο δεξί του πόδι και τίθεται αυτομάτως νοκ άουτ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με το Sky Sports Germany, ο ποδοσφαιριστής θα λείψει σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της σεζόν. Σημαντικότατη η απουσία του και από τη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (15/4), καθώς και από το ντέρμπι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (22/4).
Θυμίζουμε πως την φετινή σεζόν ο Καρλ μετρά εννέα τέρματα κι επτά ασίστ σε 36 εμφανίσεις, και διανύει ένα εξαιρετικό διάστημα, στο οποίο αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο πυλώνα για την ομάδα του Κομπανί.
Ο Γερμανός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του Instagram, ευχόμενος καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του και δηλώνοντας πως ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα.