Χάνει τον επαναληπτικό με Ρεάλ λόγω θλάσης ο Καρλ

Άσχημα τα νέα για τον Κομπανί και την Μπάγερν, καθώς ο Λέναρτ Καρλ ταλαιπωρείται από θλάση και θα χάσει ρεβάνς με τη Ρεάλ για το Champions League.

Προβλήματα ενόψει επαναληπτικού για την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Λέναρτ Καρλ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 18χρονος άσος υπέστη θλάση στο δεξί του πόδι και τίθεται αυτομάτως νοκ άουτ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Sky Sports Germany, ο ποδοσφαιριστής θα λείψει σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της σεζόν. Σημαντικότατη η απουσία του και από τη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (15/4), καθώς και από το ντέρμπι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (22/4).

Θυμίζουμε πως την φετινή σεζόν ο Καρλ μετρά εννέα τέρματα κι επτά ασίστ σε 36 εμφανίσεις, και διανύει ένα εξαιρετικό διάστημα, στο οποίο αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο πυλώνα για την ομάδα του Κομπανί.

Ο Γερμανός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του Instagram, ευχόμενος καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του και δηλώνοντας πως ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα.