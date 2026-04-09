Δεν αντέχουν ότι φοράει τα πράσινα και τον στοχοποιούν με χυδαίο τρόπο!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Τετέι, που από την ημέρα, που ήρθε έχει βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό, που τα έσκασε για να τον πάρει και οι αντίπαλοι δεν το αντέχουν που δεν πήγε σε αυτούς και στον στοχοποιούν.

Την κορυφαία μεταγραφή της χρονιάς έκανε τον Γενάρη ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Τετέι. Για μένα μία από τις κορυφαίες μεταγραφές της χρονιάς για όλες τις ομάδες. Με το καλημέρα ο Τετέι προσαρμόστηκε στον Παναθηναϊκό, είχε μεγάλη συμβολή στην πρόκριση στους 16 του Europa League και είναι από τους πρωταγωνιστές της πορείας, που έχει κάνει στην Ελλάδα στον δεύτερο γύρο η ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός τους αιφνιδίασε όλους , μπήκε τελευταίος στην μάχη , αλλά έδωσε τα πιο πολλά και τον απέκτησε πακέτο με τον Παντελίδη. Το γεγονός, αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν οι αντίπαλοί του, για αυτό και μέχρι σήμερα σε δύο γήπεδα, που έπαιξε ο Τετέι εκτός από το ότι έφαγε το ξύλο της αρκούδας άκουγε και χυδαία συνθήματα και για την μητέρα του. Εννοώ το Καραϊσκάκης και την Τούμπα. Κόντρα στον Ολυμπιακό τους έδωσε μία ωραία απάντηση και συμμετείχε στο νικητήριο γκολ του Ταμπόρδα, που ήταν ουσιαστικά η αρχή της κατηφόρας του Ολυμπιακού, μέχρι που σήμερα είναι αρκετά πίσω από την κορυφή.

Στην Τούμπα το πάλεψε, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε σε κάποια φάση, για να δώσει και εκεί απαντήσεις στο γήπεδο. Οσο ήταν στο γήπεδο έφαγε απίστευτο ξύλο, τον έκοβαν μόνο με φάουλ, αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ έμειναν ατιμώρητοι. Τρώει ξύλο, δεν αντιδράει, τον βρίζουν χυδαία δεν αντιδράει και ακούει κιόλας να του λένε, ότι βουτάει. Απίστευτα πράγματα.

Η στοχοποίηση του Τετέι-από τους συγκεκριμένους που πέρυσι έβριζαν Ιωαννίδη και Μπακασέτα- δεν μου κάνει εντύπωση, απλά αρχίζει και ξεπερνάει κάθε όριο. Πρώτον οι διαιτητές δεν τον προστατεύουν και αφήνουν τους αντίπαλους αμυντικούς να του ρίχνουν ξύλο χωρίς να τρώνε κάρτες και δεύτερον οι αντίπαλοι οπαδοί βρίζουν εν χορώ τον παίκτη. Ποιον; Ένα μεγάλο πρότζεκτ για την Εθνική ομάδα, ένα παιδί, που δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα, ένα παιδί, που η ιστορία του θα έπρεπε να έχει ευαισθητοποιήσει όλους τους Ελληνες και να τον καμαρώνουν στο γήπεδο και όχι να τον βρίζουν με χυδαίο τρόπο.

Οσοι θα πουν σήμερα, ότι έτσι είναι οι οπαδοί όλων των ομάδων με τους αντιπάλους παίκτες θα τους θυμίσω, ότι σε ματς που έκαιγε για το πρωτάθλημα οι φίλοι του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν τον Ποντένσε για ένα πολύ ωραίο γκολ, που έβαλε στην Λεωφόρο και επίσης ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τον Κωσταντέλια για ένα πολύ ωραίο γκολ, που έβαλε στην Λεωφόρο. Για αυτό λέω και θα λέω σαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού κανείς. Ξέρει να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τις αξίες.

Για τους άλλους, που τους χάλασε τη μανέστρα, που ο Τετέι ήρθε στον Παναθηναϊκό, υπομονή, διότι του χρόνου έχει να δώσει πολλές απαντήσεις ο Τετέι στο γήπεδο. Χυδαία συνθήματα εσείς, γκολ και ασίστ αυτός…