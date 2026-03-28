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Η απονομή του Super Cup στην Καλαμάτα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε πλάνα από την απονομή του Super Cup στην υπερπρωταθλήτρια Καλαμάτα, μετά το 1-0 απέναντι στον Ηρακλή στον τελικό του ΟΑΚΑ.
Η απονομή του Super Cup στην Καλαμάτα (vid)