Ανακλήθηκε η κλήση του Μιχαηλίδη στην Εθνική

Χωρίς τον Γιάννη Μιχαηλίδη θα αγωνιστεί τελικά στα φιλικά παιχνίδια η Ελλάδα, με την κλήση του στην Εθνική να ανακαλείται.

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με την κλήση του στην Εθνική για τα δύο ερχόμενα φιλικά παιχνίδια να ανακαλείται.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ είχε μία ενόχληση στο γόνατο τις προηγούμενες μέρες, μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και πάρθηκε η απόφαση να μην συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρότι αποτέλεσε μία επιπλέον ετεροχρονισμένη κλήση.

Παράλληλα, ο Μιχαηλίδης δεν θα αγωνιστεί και στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Βόλο για το πρωτάθλημα και προτιμήθηκε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο.