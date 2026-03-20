Με Κεντζιόρα και Σφιντέρσκι οι κλήσεις της Πολωνίας για τα πλέι οφ (pic)

Με τους Τόμας Κεντζιόρα και Κάρολ Σφιντέρσκι οι κλήσεις της Εθνικής Πολωνίας για τα πλέι οφ ενόψει Μουντιάλ.

Δύο παίκτες που αγωνίζονται στη φετινή Super League θα φορέσουν τη φανέλα της Polska για τα πολύ κρίσιμα μπαράζ, που θα κρίνουν την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Τόσο ο Τόμας Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ, όσο και ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα βρίσκονται με το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα, ενώ στις κλήσεις βρίσκεται και ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι.

Οι Πολωνοί στις 26 Μαρτίου θα υποδεχθούν στη Βαρσοβία την Αλβανία, ενώ στις 31 του ίδιου μήνα, σε περίπτωση νίκης στο πρώτο παιχνίδι, θα παίξουν εκτός έδρας παιχνίδι με τον νικητή του ζευγαριού Ουκρανία-Σουηδία, για μία θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης.