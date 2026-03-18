Ολοι στον Παναθηναϊκό ζουν και αναπνέουν για αυτή την πρόκριση 23 χρόνια μετά!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το μεγάλο ραντεβού του Παναθηναϊκού με την Ευρώπη, με στόχο να πετύχει μία μεγάλη υπέρβαση και μία πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League 23 χρόνια μετά.

Ολος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ και την λήξη του αγώνα ζει και αναπνέει για την ρεβάνς με την Μπέτις. Ο πρέσβης θα προσπαθήσει να προσθέσει άλλη μία υπέρβαση στις τόσες, που έχει κάνει στην ιστορία του. Και να επιστρέψει 23 χρόνια πίσω, όταν ήταν η τελευταία φορά, που έπαιξε στους 8 του ΟΥΕΦΑ τότε (σήμερα Europa League).

O κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σε συναγερμό από την Πέμπτη το βράδυ και με όλους τους τρόπους πάνε στην Σεβίλλη με την προσμονή να ζήσουν από κοντά μία μεγάλη στιγμή της ομάδας. Η Μπέτις παραμένει το φαβορί ακόμα και μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα, διότι είναι και πιο καλή ομάδα και πιο ποιοτική. Αυτό, όμως, δεν λέει τίποτα.

Ο Μπενίτεθ και οι παίκτες ζουν για αυτό το παιχνίδι. Εχουν μεγάλη δίψα για την πρόκριση κόντρα σε κάθε λογική. Είναι έτοιμοι, όσοι παίξουν να μπουν στο γήπεδο και να παλέψουν σαν λιοντάρια. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν και τακτική, αλλά πάνω από όλα πάθος, ψυχή και τύχη. Χωρίς τύχη πρόκριση σε αυτά τα παιχνίδια δεν μπορείς να πάρεις.

Η Μπέτις θα πιέσει πάρα πολύ από την αρχή μέχρι το τέλος. Με την συμπαράσταση 70.000 φίλων της, που θα κάνουν κόλαση το γήπεδο. Θα μοιάζει πολύ με το Βελοντρόμ της Μαρσέιγ πριν λίγα χρόνια. Εκεί, που η ομάδα προκρίθηκε στα πέναλτι. Και η Μπέτις την θέλει πολύ αυτή την πρόκριση, αφού έχει στόχο το Europa League και αυτό φάνηκε και από κάποιες αλλαγές, που έκανε ο Πελεγκρίνι με την Θέλτα. Σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και έκανε τέσσερις αλλαγές. Διότι και στην Μπέτις έχουν βάλει στόχο την πρόκριση με τον Παναθηναϊκό.

Η Μπέτις είναι μία ομάδα, που στα επτά τελευταία παιχνίδια στην Ευρώπη στην έδρα της έχει πετύχει δύο γκολ! Αυτό δείχνει την επιθετικότητά της στην έδρα της στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός, για να προκριθεί θέλει τουλάχιστον ένα γκολ, μπορεί να χρειαστεί και δύο. Αν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα αποτέλεσμα σε αυτό το ματς είναι το 0-0, μακάρι να έρθει, αλλά πως θα έρθει;

Ο Λαφόν πρέπει να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι, όπως και η τριάδα στην άμυνα, που ουσιαστικά θα είναι πεντάδα με τα μπακ Καλάμπρια, Κυριακόπουλο. Μόνο με τέλεια αμυντική λειτουργία μπορεί η ομάδα να πάρει την μεγάλη πρόκριση.

Και να αξιοποιήσει την ταχύτητα και την δύναμη του Τετέι και την ταχύτητα του Πελίστρι. Μακάρι η ομάδα να είναι αποτελεσματική. Τις λίγες ευκαιρίες, που θα κάνει να τις αξιοποιήσει. Μεγάλο ρόλο για την πρόκριση, θα παίξει να αντέξει ο Παναθηναϊκός στην ορμή της Μπέτις στο πρώτο ημίωρο και οι παίκτες που θα έρθουν από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο, να δώσουν ώθηση.

Πάμε Πανάθα μου, κάνε μας την Πέμπτη το βράδυ να φωνάξουμε το γνωστό σύνθημα με την λήξη του αγώνα.

*Την Τετάρτη το βράδυ η ομάδα βόλλει γυναικών του Παναθηναϊκού στην κατάμεστη Γλυφάδα θα προσπαθήσει να σηκώσει την ευρωπαϊκή κούπα στον δεύτερο μεγάλο τελικό. Πάμε κοριτσάρες.

*Η επέκταση του συμβολαίου του Κάτρη έγινε χωρίς σίριαλ με συνοπτικές διαδικασίες. Με τον Κοτσόλη να τελειώνει την δουλειά μέσα σε λίγες ημέρες και τον Παναθηναϊκό να δείχνει, ότι έχει αλλάξει σελίδα οριστικά με τις απαράδεκτες πρακτικές της προηγούμενης κατάστασης ,που ωθούσε τα παιδιά του προς την έξοδο. Με βλαχομαγκιά στις διαπραγματεύσεις και έλλειψη σεβασμού προς τους παίκτες, που δεν συνάδει με το προφίλ του μεγαλύτερου συλλόγου της Ελλάδας. Ο Κάτρης είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ για τον Παναθηναϊκό, ο Κοτσόλης τον πίστεψε και τον πιστεύει πολύ και ο Μπενίτεθ τον έχει ρίξει στα βαθιά και ο μικρός ανταποκρίνεται.