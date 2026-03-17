Στιβ Κωνσταντινίδης (τεχνικός Εθνικής Ρουάντας) στο SDNA: «Έμαθα τα καλύτερα για τον Σαχαμπό της ΑΕΚ»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Αγγλοκύπριο προπονητή και νέο ομοσπονδιακό κόουτς της Εθνικής Ρουάντας, με επίκεντρο την επιστροφή του 20χρονου χαφ της Ένωσης στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Έπειτα από ένα χρόνο απουσίας ο Χακίμ Σαχαμπό θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί εκ νέου με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο 20χρονος χαφ της ΑΕΚ και χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης από την Σταντάρ Λιέγης, συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, Στιβ Κωνσταντινίδη.

Η πρόσκληση ήρθε στο πλαίσιο τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Ρουάντα και θα περιλαμβάνει τις ομάδες της Εσθονίας, της Κένια και της Γρενάδα. Η Εθνική Ρουάντα θα αντιμετωπίσει τη Γρενάδα στις 27 Μαρτίου και μία από τις άλλες δύο χώρες στις 30/3.

Η επανεμφάνιση του Σαχαμπό (μετρά 9 συμμετοχές με το εθνόσημο) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, έρχεται σε ένα τάιμινγκ όπου περιμένει ακόμα για το επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Αγγλοκύπριο τεχνικό (δούλεψε την σεζόν 2013-14 στον Απόλλωνα Σμύρνης ως βοηθός του Άγγλου προπονητή, Λόρι Σάντσες) της Εθνικής Ρουάντας με επίκεντρο την κλήση του Σαχαμπό.

«Γνωρίζω πως ο Σαχαμπό πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική ομάδα της Ρουάντα σε ηλικία 17 ετών. Από την στιγμή που συμφώνησα με την ομοσπονδία της χώρας για τη μεταξύ μας συνεργασία, έψαξα να δω ποιοι παίκτες παίζουν στο εξωτερικό.

Ένας εξ αυτών ήταν και ο Σαχαμπό για τον οποίο για να είμαι ειλικρινής δεν έχω προσωπική άποψη. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και για να πήρε τον Σαχαμπό κάτι σημαίνει αυτό, κάτι είδε…» τόνισε αρχικά ο Στιβ Κωνσταντινίδης και πρόσθεσε:

«Μίλησα με κάποιον από την Ρουάντα και μου μετέφερε για τον Σαχαμπό πως είναι πολύ καλός παίκτης που αγωνίζεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής, χωρίς να έχει πάρει ακόμα την ευκαιρία του στην ΑΕΚ.



Είμαι από τους προπονητές που τους αρέσει να εμπιστεύονται νεαρούς παίκτες.

Το έκανα και στην Κύπρο στην προηγούμενη ομάδα μου (ΑΠΕΑ Ακρωτήρι) όπου έδωσα χρόνο ακόμα και σε 16χρονο παίκτη. Στο τουρνουά που έρχεται θα δώσω ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες κι ένας εξ αυτών θα είναι και ο Σαχαμπό που εφόσον το αξίζει θα καθιερωθεί στην Εθνική ομάδα».