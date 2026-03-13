Τούντορ: «Μπορείς να είσαι το θύμα ή να αλλάξεις κάτι, έχει μέλλον ο Κίνσκι»

Ο Κροάτης τεχνικός της Τότεναμ θέλησε να περάσει μήνυμα συσπείρωσης μετά την ήττα 5-2 από την Ατλέτικο και ενόψει Λίβερπουλ στο «Anfield» (15/3, 18:30), ενώ εξέφρασε την πίστη του στον Τσέχο «άσσο» μετά τα όσα έγιναν στη Μαδρίτη.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Ιγκόρ Τούντορ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι δύσκολο, σίγουρα. Όχι μόνο λόγω του τελευταίου αγώνα, αλλά και λόγω της περιόδου.

Δεν είναι εύκολη κατάσταση ή στιγμή. Είναι μεγάλη πρόκληση να αλλάξουμε τα πράγματα. Όπως όλα στη ζωή, μπορείς να επιλέξεις πώς βλέπεις την κατάσταση. Μπορείς να κλάψεις ή μπορείς να πολεμήσεις.

Μπορείς να είσαι το θύμα ή μπορείς να αλλάξεις κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να επικοινωνήσω στους παίκτες. Το μπουκάλι είναι είτε μισογεμάτο είτε μισοάδειο.

Εδώ δεν υπάρχει τίποτα γεμάτο. Υπάρχουν πολλά κενά πράγματα, αλλά οι δύσκολες στιγμές δεν διαρκούν. Θα περάσουν και πιστεύω ότι οι παίκτες θα το εκλάβουν αυτό ως πρόκληση και ευκαιρία».

Στη συνέχεια, κλήθηκε να μιλήσει για τον Άντονιν Κίνσκι που έβαλε στο στόχαστρο, κάνοντάς τον αλλαγή στο «Metropolitano» μόλις στο 17ο λεπτό λόγω των λαθών του: «Θα παίξει, σίγουρα. Την επόμενη μέρα στο γήπεδο της προπόνησης ήταν πολύ θετικός. Είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση που μου έχει συμβεί ίσως για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Στην καριέρα του, ο Κίνσκι θα κάνει και άλλα λάθη, αλλά έχει δύναμη και ποιότητα. Έχει μια πολύ καλή καριέρα μπροστά του».

Η Τότεναμ υποβιβάστηκε τελευταία φορά από την Premier League το 1977 και κινδυνεύει ξανά, καθώς βρίσκεται στην 16η θέση, έναν βαθμό πάνω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Γουέστ Χαμ. Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου δεν έχει κερδίσει αγώνα πρωταθλήματος από τις 28 Δεκεμβρίου και το 0-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας! Κόντρα στη Λίβερπουλ, θα απουσιάσουν ο Ζοάο Παλίνια και ο αρχηγός, Κριστιάν Ρομέρο, οι οποίοι υπέστησαν διάσειση μετά από μεταξύ τους σύγκρουση, στο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης.