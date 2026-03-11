Τότεναμ: Ο Τούντορ αγνόησε τον Κίνσκι μετά την αλλαγή του (vids)

Μια... περίεργη στιγμή καταγράφηκε στον πάγκο της Τότεναμ, με τον προπονητή Ιγκόρ Τούντορ να αγνοεί τον Αντονίν Κίνσκι τη στιγμή της αντικατάστασής του.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο UEFA Champions League, όμως η βραδιά εξελίχθηκε σε εφιαλτική για τον ίδιο, καθώς δέχθηκε τρία γκολ μέσα σε μόλις 17 λεπτά.

Ο Κροάτης τεχνικός αποφάσισε να τον αποσύρει από τον αγωνιστικό χώρο, περνώντας στη θέση του τον Γκουλιέλμο Βικάριο.

Μετά το παιχνίδι, ο Τούντορ ανέφερε πως προχώρησε στην αλλαγή για να προστατεύσει τον νεαρό τερματοφύλακα από την πίεση της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η στιγμή της αλλαγής προκάλεσε αρκετά σχόλια. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε πρώτα στον αρχηγό της ομάδας, Κριστιάν Ρομέρο, πριν πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση.

Ο Κίνσκι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αλληλεπίδραση με τον προπονητή του και κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια, χωρίς να περάσει από τον πάγκο.



