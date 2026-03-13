ΠΑΟΚ Β: Εκτός αποστολής ο Σαρρής για Μακεδονικό - «Μέσα» Μπαταούλας και Χιμένεθ

Χωρίς τον Γιάννη Σαρρή θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β κόντρα στον Μακεδονικό (14/3 15:00), ενώ επιστρέφουν οι τραυματίες Μπαταούλας και Χιμένεθ.

Οι «ασπρόμαροι» του Ντάνι Πονζ ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα κόντρα στον Μακεδονικό (14:3 15:00) στην Ευκαρπία, μετον οποίο πέφτει η αυλαία για τον πρώτο γύρο των πλέι άουτ.

Ο ΠΑΟΚ Β δεν μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά στον Γιάννη Σαρρή, ενώ αντίθετα επιστρέφουν μετά τον τραυματισμό τους τόσο ο Δημήτρης Μπαταούλας όσο και ο Κάρλος Χιμένεθ.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Τσιντσόλης, Στεργιάκης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς, Μπαταούλας, Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Χιμένεθ, Τσοπούρογλου, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Αδάμ, Μπέρδος, Τσιφούτης, Ραϊχανί, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος»