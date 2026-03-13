Το «τούμπαρε» η Φιορεντίνα - Λευκές ισοπαλίες για Κρίσταλ Πάλας και Μάιντζ

Στο πρώτο μέρος της φάσης των «16» Μάιντζ και Κρίσταλ Πάλας δεν μπόρεσαν να νικήσουν Σίγμα Ολομούτς και ΑΕΚ Λάρνακας αντίστοιχα, ενώ η Φιορεντίνα σώθηκε στο τέλος.

Η Κρίσταλ Πάλας δεν κατάφερε να λυγίσει την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας μένοντας στην ισοπαλία, την στιγμή που η Φιορεντίνα πήρε τη νίκη στην εκπνοή του αγώνα με την Ράκοβ, ενώ Σίγμα Ολομούτς και Μάιντζ έμειναν στο μηδέν.

Οι αγώνες

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Η αγγλική ομάδα είχε την κατοχή, είχε τις φάσεις και τις μεγάλες ευκαιρίες, όμως η ΑΕΚ πρόβαλε αντίσταση και κράτησε την ισοπαλία μέχρι το τέλος, μεταφέροντας την υπόθεση πρόκριση στην Κύπρο.

Φιορεντίνα - Ράκοφ 2-1

Ο Μπρούνες στο 60' ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για την Ράκοβ, όμως αυτό δεν κράτησε πολύ καθώς στο 62' ο Εντούρ ισοφάρισε για την Φιορεντίνα.

Η ιταλική ομάδα ανέβασε στροφές για να βρει ακόμη ένα γκολ που θα της έδινε τη νίκη όμως η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα και η ισοπαλία ήταν το επικρατέστερο σενάριο. Ωστόσο στο 90+3' οι «Βιόλα» κέρδισαν πέναλτι, με τον Γκούντμουσον να ευστοχεί και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του.

Σίγμα Ολομούτς - Μάιντζ 0-0

Μοιρασμένο και στα δύο ημίχρονο ήταν το παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους , όμως καμία να μην μπορεί να βρει τον δρόμο για τα δίχτυα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για την ρεβάνς στην Γερμανία.