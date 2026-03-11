Η Τσέλσι φάνηκε να έχει τις απαντήσεις στο Parc des Princes, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν είχε καρδιά πρωταθλήτριας και με 5-2 πήρε προβάδισμα για τους «8» του Champions League.

Αν και φαινόταν να μην είναι στα καλύτερά της τις τελευταίες εβδομάδες, η Παρί Σεν Ζερμέν χάρισε μια τεράστια παράταση στο κοινό της. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είδε την Τσέλσι να ισοφαρίζει δύο φορές, όμως στο φινάλε σκόραρε ακόμα τρεις και πήρε πολύτιμη νίκη - μισή πρόκριση με 5-2. Χρυσή αλλαγή ο Κβαρατσχέλια που μπήκε, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης άνοιξαν το σκορ στο 10’ όταν μετά τη σέντρα του Ντεμπελέ, ο Ζοάο Νέβες κατέβασε για τον Μπαρκολά και εκείνος με τρελό αριστερό έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι. Στο 16’ η PSG είχε δοκάρι με το δυνατό σουτ του Ντεμπελέ, όμως δέχθηκε γκολ στο 28’ όταν μετά τη σέντρα του Έντσο Φερνάντες ο Μάλο Γκουστό με τρομερό διαγώνιο βολέ βρήκε τη γωνία (1-1). Οι γηπεδούχοι όμως πήγαν αποδυτήρια προηγούμενοι καθώς στο 40’ ο Ντεμπελέ χόρεψε τον Φοφανά και εκτέλεσε τον Γιόργκενσεν (2-1).

Η Τσέλσι απάντησε εκ νέου στην επανάληψη όταν στο 58’ ο Πέντρο Νέτο κουβάλησε την μπάλα από αριστερά και γύρισε πάρε-βάλε στον Έντσο, που είχε εύκολο έργο από κοντά (2-2), όμως δύσκολο έργο είχαν οι Μπλε στο υπόλοιπο του αγώνα. Γιατί η Παρί πίεσε και βρήκε 3 γκολ στο τελευταίο 20λεπτο. Στο 74’ ο Γιόργκενσεν έκανε τραγικό λάθος και ο Κβαρατσχέλια έδωσε ασίστ στον Βίτινια που με μαγική λόμπα έγραψε το 3-2. Ο Γεωργιανός εξτρέμ κράτησε το τέλος για τον εαυτό του καθώς στο 86’ με σουτάρα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2 και στο 86’ διαμόρφωσε το 5-2 μέσα από την περιοχή έπειτα από γύρισμα του Χακίμι.