Ολάς: Ο πρώην πρόεδρος της Λυών αφήνει το ποδόσφαιρο για την πολιτική και προκαλεί αντιδράσεις!

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Λυών προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον δήμο της πόλης, αλλά κατηγορείται ότι «δεν προτείνει τίποτα ουσιαστικό»

Ο Καρίμ Μπενζεμά σπάνια εμπλέκεται στην γαλλική πολιτική σκηνή. Στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο, ο διάσημος φορ προέβη σε θερμή δήλωση υπέρ του Ζαν-Μισέλ Ολάς, πρώην προέδρου της Λυών, που προηγείται στις εκλογές για το δημαρχείο της πόλης.

«Έχει όλα όσα χρειάζονται για να τα καταφέρει», είπε ο Μπενζεμά. «Είναι κάποιος που τον ακούν, ξέρει πού θέλει να πάει και έχει μεγάλη εμπειρία», πρόσθεσε ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπενζεμά αργότερα έλαβε και τη στήριξη του Μπαφετιμπί Γκομίς , ενός ακόμα πρώην παίκτη της ομάδας.

«Αυτή δεν είναι υποψηφιότητα ενός κόμματος, αλλά ενός Λυονέζου», ανακοίνωσε ο Ολάς όταν ξεκίνησε την καμπάνια του τον Σεπτέμβριο. Ο 76χρονος επιχειρεί να ανατρέψει τον Γκρεγκορί Ντουσέ, τον πράσινο δήμαρχο που εκλέχθηκε πριν από έξι χρόνια και ηγείται μιας αριστερής συμμαχίας. Καθώς πλησιάζει ο πρώτος γύρος την Κυριακή, ο Ολάς παραμένει σταθερά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, με περίπου 40%. Αν κανένας από τους τέσσερις βασικούς υποψηφίους δεν συγκεντρώσει το 50%, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος μια εβδομάδα μετά.

Παρά τη δήλωσή του ότι είναι ανεξάρτητος, «υποψήφιος της κοινωνίας των πολιτών», ο Ολάς εξασφάλισε τη στήριξη αρκετών αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Η ομάδα του αποτελεί μια συμμαχία που περιλαμβάνει από το κόμμα Renaissance του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μέχρι το δεξιό Les Républicains.

Ο Ολάς πέρασε 36 χρόνια στη Λυών μέχρι το 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων η ομάδα ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία και κατέκτησε επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα, και παραμένει σημαντική προσωπικότητα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Είναι αντιπρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), αλλά και της εθνικής λίγκας γυναικείου ποδοσφαίρου, θέσεις που έχουν εγείρει ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Πρόσφατα, ο Ολάς αναγκάστηκε να ανακαλέσει μια εκλογική υπόσχεση για την κατασκευή γηπέδου στη συνοικία Λα Ντουσέρ για την τοπική ομάδα πέμπτης κατηγορίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της γαλλικής ομοσπονδίας επενέβη υπενθυμίζοντάς του ότι πρέπει να «αποφεύγει να κάνει προεκλογικές υποσχέσεις που συνδέονται με το ποδόσφαιρο».

Ο Γκατιέ Σαπί, αναπληρωτής δήμαρχος δήλωσε: «Η καμπάνια πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να σέβεται τους κανόνες. Ο Ολάς ήταν σπουδαίος πρόεδρος του συλλόγου, αλλά τώρα είναι δεξιός υποψήφιος με δεξιές ιδέες. Ως πράσινος πολιτικός της αριστεράς, αυτό είναι που αντιμετωπίζω».

Ο Σαπί είναι επίσης επικριτικός απέναντι στην υποστήριξη πρώην παικτών. «Το σημαντικό για τους πολίτες είναι η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η ασφάλεια στην πόλη», λέει. «Ο σεβασμός που τρέφουμε για τους παίκτες δεν πρέπει να κρύβει το γεγονός ότι δεν έχει προτείνει τίποτα ουσιαστικό, μόνο σχέδια για νέα τούνελ και γήπεδα».

Από την άλλη, ο Πιερ Ολιβέ, δήμαρχος του 2ου διαμερίσματος της Λυών και συνεργάτης του Ολάς, απαντά: «Είναι ένα ίδρυμα της Λυών. Έκανε την πόλη να λάμψει μέσω της Ολυμπίκ Λυών». Προσθέτει ότι η εμπλοκή οπαδών στην καμπάνια οφείλεται στην αφοσίωσή τους στον σύλλογο.

Ένα προτεινόμενο νέο μετρό, που θα εξυπηρετεί αρένα ιδιοκτησίας της οικογενειακής επενδυτικής εταιρείας του Ολάς,«Χόλνεστ», έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων. «Καταλαβαίνω ότι κάποιοι αντιπολιτευόμενοι θέλουν να δημιουργήσουν υποψίες, αλλά έχει μεταβιβάσει όλες τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στον γιο του», λέει ο Ολιβέ.

Το πρόγραμμα του Ολάς, «Coeur Lyonnais» (Η Καρδιά της Λυών), είναι μάλλον φτωχό σε αθλητικές υποσχέσεις. Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Ρομέν Μελτς σχολιάζει: «Όλο το πολιτικό του κεφάλαιο βασίζεται στην επιτυχία του στο ποδόσφαιρο, οπότε δεν χρειάζεται να το υπερβάλλει».

Ο πολιτικός επιστήμονας Πολ Μπακότ αναφέρει: «Κάποιοι μπορεί να βλέπουν τον Ολάς ως κάτι που κάνει για να απασχοληθεί στη σύνταξη ή ως ένα τελευταίο τρόπαιο για το ενεργητικό του. Όλοι ξέρουν ότι ήταν πρόεδρος συλλόγου· αυτό είναι δεδομένο. Το υπενθυμίζει συνεχώς, όμως, ως επιχειρηματία, υπονοώντας ότι θα διαχειριστεί καλύτερα την πόλη από τους πολιτικούς».

Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντίν Ντεράνκ τον Φεβρουάριο, για την οποία ερευνώνται μέλη απαγορευμένης ακροαριστερής συλλογικότητας, έγινε επίσης σημαντικό θέμα της εκστρατείας. Ο Ολάς είχε ζητήσει να αναρτηθεί η φωτογραφία του στο δημαρχείο, ενώ ο Ντουσέ τον κατηγόρησε για «ανήθικη πολιτική εκμετάλλευση».

Σε τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ των κύριων υποψηφίων, ο Ολάς δέχθηκε ερωτήσεις για την ανοχή βίαιων και φασιστικών στοιχείων στις οργανωμένες ομάδες οπαδών («ultras»), κάτι που αρνήθηκε. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε στη συζήτηση, καθώς δεν προέρχεται από τον κόσμο της πολιτικής, και στη συνέχεια απουσίασε από την επόμενη, κατηγορούμενος από τον Ντουσέ για «πολιτική του άδειας καρέκλας». Παρά τις δυσκολίες παραμένει φαβορί για να αναλάβει το δημαρχείο.



