Πέρασε... αέρα από το Ρέντη η Μαρκό, σε δύσκολη θέση Χανιά και Ηλιούπολη

Η Μαρκό πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 0-3 στο Ρέντη απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄ και ανέβηκε στην τρίτη θέση των play offs, Ηλιούπολη και Χανιά δίνουν μεγάλη «μάχη» για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η Μαρκό... πάτησε στην τρίτη θέση των play offs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, μετά το ευρύ 0-3 που σημείωσε στο Ρέντη απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και δίκαια πανηγύρισε τη νίκη. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Μιούλερ, Μπετσίροβιτς και Γιόχανσον. Η Καλαμάτα από πλευράς της πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Πανιώνιο και επιστρέψε στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από 26 ολόκληρα χρόνια!

Η βαθμολογία των play offs του Νοτίου ομίλου:

Καλαμάτα 34 Πανιώνιος 26 Μαρκό 21 Ολυμπιακός Β’ 18

Στη μάχη της παραμονής και στα play outs της Super League 2, το Αιγάλεω σημείωσε τεράστια εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναργειακό με 1-0 και παλεύει για την σωτηρία του. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Περτς στο 61', ενώ στο τελευταίο περίπου τέταρτο του αγώνα οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Ευάγγελου με δεύτερη κίτρινη κάρτα.



Τα Χανιά... χτύπησαν στο τέλος και με χρυσό τέρμα του Καπνίση στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, πήραν σημαντική νίκη απέναντι στην Ηλιούπολη εκτός έδρας και συνεχίζουν τον μεγάλο τους αγώνα για την παραμονή στην κατηγορία.



Η Athens Kallithea και η Ελλάς Σύρου έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στο Ελ Πάσο. Στο 15' ο Γκορντεζιάνι άνοιξε το σκορ για τους νησιώτες, ενώ ο Μανιάς στο φινάλε του πρώτου μέρους έγραψε το τελικό 1-1, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται μαζί στους 20 βαθμούς στις δύο πρώτες θέσεις των play outs.

Η βαθμολογία στα play outs του Νοτίου Ομίλου:

1. Ελλάς Σύρου 20

2. Athens Kallithea 20

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3. Αιγάλεω 16

4. Χανιά 13

5. Ηλιούπολη 12

6. Παναργειακός 3