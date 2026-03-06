Ενδιαφέρον από Φλαμένγκο και Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ριτσάρλισον

Ο Ριτσάρλισον βρίσκεται στο στόχαστρο των Φλαμένγκο και Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ριτσάρλισον αναμένεται το καλοκαίρι να παραχωρηθεί από την Τότεναμ και έχει στα χέρια του ήδη πρόταση για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας από τη Φλαμένγκο, όπως σχετικά αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes», αλλά και η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του και προσπαθεί να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι την πρόταση της Έβερτον, αλλά και τις προσφορές από ομάδες της Saudi Pro League και μιλάει με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του Ρίο Ντε Τζανέιρο, Χοσέ Μπότο, για να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ και η Ατλέτικο έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του.