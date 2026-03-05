Αυτός ο Παναθηναϊκός θα «βασανίσει» κόσμο στα play off

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την πιο μεστή εμφάνιση του τριφυλλιού επί εποχής Μπενίτεθ στο εμφατικό 4-1 επί του ΟΦΗ

Η παροιμία "Φωνή λαού, οργή θεού" κολλάει γάντι στην περίπτωση. Η οργισμένη αντίδραση των οπαδών του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου, έπειτα από την άθλια εμφάνιση της ομάδας τους κόντρα στην ΑΕΛ (1-1), ουσιαστικά ήταν το κουμπί που πατήθηκε ώστε να αλλάξουν τα πάντα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, που τα άκουσε για τα καλά μαζί με τους ποδοσφαιριστές, συνειδητοποίησε ότι η εξέδρα δεν είναι κάποιοι... εμμονικοί που θέλουν να τον διώξουν από τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα ήταν αγανακτισμένοι άνθρωποι με αυτό που έβλεπαν: τα συνεχή πειράματα και την ανυπαρξία ταυτότητας από μια ομάδα η οποία είχε επενδύσει σε σπουδαίους ποδοσφαιρανθρώπους και είχε ρίξει πολλά εκατομμύρια για ενίσχυση.

Ο Μπενίτεθ ένοιωσε την πίεση και άλλαξε ρότα. Μέσα σε χρονικό διάστημα 17 (!) ημερών, ο Ισπανός άρχισε να δίνει ταυτότητα και χαρακτήρα σε μία ομάδα η οποία μέχρι πρότινος αλλού πατούσε κι αλλού βρισκόταν. Κι επειδή ο γηπεδικός κόσμος ξέρει να αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, του (ανταπ)έδωσε απλόχερα το χειροκρότημα μετά την υπέροχη εμφάνιση και την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού στο 4-1 επί του ΟΦΗ. Σκορ "μικρό" με βάση τη διαφορά εικόνας των δύο ομάδων, στη μακράν καλύτερη "παράσταση" του τριφυλλιού επί εποχής Ράφα Μπένίτεθ.

Γίνεται να αλλάξει τόσο πολύ μια ομάδα μέσα σε λιγότερο από 20 ημέρες; Προφανώς έγινε. Γιατί επέλεξε ένα συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου -βασιζόμενο στην τριάδα της άμυνας και στη στιβαρότητα-, υπερασπίστηκε το 3-4-2-1, το εξελίσσει διαρκώς, παίρνει νίκες που δίνουν αυτοπεποίθηση και πλέον βγάζει όμορφα στοιχεία παιχνιδιού με αρκετούς πρωταγωνιστές.

Κόντρα στον ΟΦΗ είδαμε την καλύτερη εφετινή δημιουργία του Παναθηναϊκού, με πλουραλισμό, επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, εξαιρετική συμπεριφορά των κεντρικών χαφ, ενώ σε ακόμη ένα ματς τα γρήγορα γκολ του πρόσφεραν δυνατότητα οδηγού και πέταξαν το όποιο άγχος. Τα δύο πρώτα μέχρι το 15' αλλά κι εκείνο του Αντίνο νωρίς στο β΄ ημίχρονο με το οποίο ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε απλώς τον ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη: πέρασε σα μπουλντόζα από πάνω του! Σε ματς που ο Χριστογεώργος το "περιόρισε" στο 4-1.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πράσινοι είχαν αρκετούς ποδοσφαιριστές σε επίπεδα υψηλής έντασης και απόδοσης. Ο Ρενάτο Σάντσες τα έκανε ΟΛΑ, καθώς εκτός των άλλων σκόραρε και το πρώτο του γκολ με τα πράσινα. Αρχηγική εμφάνιση του Μπακασέτα, εξαιρετικό ματς από τον Κυριακόπουλο που "κατάπιε" την αριστερή πλευρά. Αυτή τη φορά το πάθος του Αντίνο επιβραβεύθηκε και από το πρώτο του γκολ στον Παναθηναϊκό.

Κι όλα τούτα από μια ομάδα η οποία είχε ξανά αρκετές απουσίες, στη διάρκεια του ματς έχασε και τον Ίνγκασον, όμως ο παίκτης που μπήκε στη θέση του στο ματς (περνώντας δεξιά με την ταυτόχρονη μετατόπιση του Κάτρη σε θέση στόπερ), ο Ζαρουρί, έκανε σπουδαίο παιχνίδι και σκόραρε γκολάρα.

Ο Παναθηναϊκός είναι πια το ξεκάθαρο φαβορί για την 4η θέση και την (αυτονόητη) συμμετοχή του στα play off. Με την εικόνα που βλέπουμε μετά το ματς με την ΑΕΛ (τρεις νίκες με ΟΦΗ και Αρη συν την πρόκριση επί της Πλζεν), ΑΥΤΟΣ ο Παναθηναϊκός θα "βασανίσει" όλο τον κόσμο στα 6 ντέρμπι. Οι ανταγωνιστές του θα παίζουν για τον τίτλο, αλλά το τριφύλλι χωρίς άγχος και βελτιώνοντας διαρκώς την απόδοσή του μπορεί να αποδειχθεί ο "κριτής" της κούρσας.

Βεβαίως εκείνο που ενδιαφέρει τους οπαδούς του είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση κόντρα στη Μπέτις, η οποία είναι μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Η εικόνα του πάντως αφήνει αρκετά περιθώρια αισιοδοξίας. Αρκεί να τον "πάει" και λίγο η τύχη, να σταματήσουν επιτέλους οι τραυματισμοί που τον έχουν "λιανίσει" από την αρχή της σεζόν.

Το πρώτο ζητούμενο πάντως, δηλαδή η ποδοσφαιρική κανονικότητα και η ξεκάθαρη βελτίωση της ομάδας, έχει μπει στις ράγες από τον Μπενίτεθ. Αυτό ζητούσε ο κόσμος του τριφυλλιού. Τίποτα παράλογο...