Ιατρικές εξετάσεις για Ιωαννίδη και αγώνας δρόμου για το ντέρμπι με την Πόρτο

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενόψει των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο Φώτης Ιωάννιδης.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας την Τρίτη (3/3) θα αντιμετωπίσει την Πόρτο στο Κύπελλο Πορτογαλίας και οι ιθύνοντες των «λιονταριών», βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ενοχλήσεων που έχει ο Φώτης Ιωαννίδης στο γόνατο.

Ο πρώην στράικερ του Παναθηναϊκού, την Δευτέρα (2/3) θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει, αλλά και αν θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός, αν διαπιστωθεί ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα να βρεθεί στην αποστολή της Σπόρτινγκ.