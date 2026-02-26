Η Λιλ είχε δύσκολο έργο μετά την ήττα στην Γαλλία, όμως πέρασε με από το Rajko Mitic στην παράταση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (0-2) και στους «16» του Europa League.

Η Λιλ γνώριζε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια μετά νίκη-έκπληξη των Σέρβων στο πρώτο ματς, αλλά οι Γάλλοι πήγαν στο Rajko Mitic για να τα δώσουν όλα για μια θέση στην επόμενη φάση του Europa League. Ο... αιώνιος, Ολιβιέ Ζιρού, με υπέροχη κεφαλιά στο 4' έβαλε μπροστά στο σκορ τους Λιλουά, με το 0-1 να μένει για τα 90 λεπτά. Στο ημίωρο της παράτασης, στο 99’, ο 22χρονος, Ενγκόι, με εξαιρετικό πλασέ έπειτα από ομαδική προσπάθεια, διαμόρφωσε το τελικό 0-2 χαρίζοντας στους Γάλλους το «εισιτήριο».